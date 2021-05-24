Данілов пояснив, як діятиме заборона авіасполучення з Білоруссю

Україна повністю припинить авіасполучення з Білоруссю. За словами Олексія Данілова, літаки направлятимуть в обхід повітряного простору держави.

Деталі від Данілова

Рішення про зупинення авіасполучення з Білоруссю ініціював президент Володимир Зеленський. Він доручив уряду напрацювати відповідне питання.

Важливо Роман Протасевич перебуває у критичному стані в лікарні Мінська, – мати активіста

З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент ініціював повне припинення авіасполучення з Білоруссю,

– заявив секретар РНБО Данілов.

Він наголосив, що затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську – "відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами".

Що відомо про затримання Протасевича

У Білорусі проти активіста відкрили кримінальну справу, яка передбачає 15 років ув'язнення. Все тому, що він правдиво висвітлював інформацію про протести населення після сфальсифікованих президентських виборів. Через це Протасевич кілька років жив у Польщі. На вимогу Мінська екстрадувати активіста, Варшава категорично відмовила.

Однак 23 травня літак, який летів з Афін до Вільнюса посадили у Мінську через повідомлення про "замінування".

Білоруські силовики перевірили всіх пасажирів, однак Протасевича та його дівчину Софію Сапегу не відпустили. Зауважимо, вона наразі перебуває у СІЗО.

Про те, де перебуває активіст, було невідомо. 24 травня його мати заявила, що Роман – нібито у важкому стані в мінській лікарні. У нього виникли проблеми з серцем.