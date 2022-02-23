Данілов радить Франції заборонити російській владі відпочивати в Сан-Тропе

Через російську агресію в Україні Захід почав запроваджувати санкції проти Росії. Зокрема, потужні санкції вже запровадили Євросоюз, США, Велика Британія та інші.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони висловив думку, що вони не мають на цьому зупинятися. Він додав, щоб могли ввести додатково, передає 24 канал.

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Франція, все, що стосується цих Сан-Тропе та інших міст на Лазурному березі, то хочеться, щоб там вже російські можновладці не відпочивали. Адже вони приймають рішення про те, що нас можна вбивати і при цьому відпочивати на таких курортах,

– сказав Данілов.

Він наголосив, що виступає за спільну і солідарну відповідальність тих людей, які таке вирішують. Адже потім казати, що вони цього не хотіли не зовсім коректно.

Санкції для Росії: коротко

Після рішення очільника Кремля Володимира Путіна про "визнання" бойовиків на окупованому Донбасі країни почали запроваджувати санкції. Окрім того, що вже є, думають і про нові. 67 депутатів Європейського парламенту закликали Євросоюз ввести нові потужні антиросійські санкції навіть персонально проти Володимира Путіна.

Канада запровадить економічні санкції проти Росії. Вони стосуватимуться фінансових операцій із тими ж бойовиками на окупованих українських територіях та російських банків.

22 лютого про відповідний крок повідомили у Сполучених Штатах Америки. Президент Джо Байден під час брифінгу заявив про запровадження санкцій проти російських еліт та суверенного боргу Росії.

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