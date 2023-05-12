Найгірше для Росії тільки починається, – Данілов відповів на погрози Пєскова

У Кремлі почали погрожувати Україні через рішення Британії передати нашим військовим крилаті ракети Storm Shadow. У Києві ж кажуть, що найгірше для Росії тільки починається.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на слова речника Кремля Дмітрія Пєскова. Останній, коментуючи передачу Україні ракет Storm Shadow, сказав, що це "вимагатиме адекватної відповіді" від російських військових

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Данілов анонсував зустріч окупантів з передовими технологіями

За словами Данілов, кремлівський диктатор у війні проти України вже використав все, що міг. Відтак, погрози з боку Кремля – пусті балачки.

Всі спроби Росії залякати українців і світ так званою "адекватною відповіддю" – це розмови з самими собою. Все, що Путін міг використати, він використав,

– написав секретар РНБО у фейсбуці.

Олексій Данілов застеріг, що для Росії тільки починається найгірше. Зокрема, окупантів чекає зустріч з передовими технологіями, однак не смартфонами.

"А для Росії найгірше тільки починається. Росія без західних розробок та інвестицій – країна-фейк. Попереду росіян чекає багато "приємних" зустрічей із передовими технологіями і це будуть не смартфони", – іронічно резюмував секретар РНБО.

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