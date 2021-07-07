Якщо Фуксу потрібна SIM-карта, я йому можу передати, – Данілов
7 липня 2021 , 06:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Рада нацбезпеки й оборони України запровадила санкції проти українського олігарха Павла Фукса. Бізнесмена обурило відповідне рішення.
Він заявив, що не має грошей, навіть не може купити собі картку до мобільного телефону. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі відреагував на скарги олігарха.
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Данілов заявив, що оскільки активи Фукса заблоковані, він сам може передати йому телефонну карточку.
Якщо пану Фуксу потрібна SIM-карта – я можу купити, передати, якщо він вже настільки потерпає від наших санкцій,
– наголосив секретар РНБО.
Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі:
Реакція Фукса на санкції проти нього
- Нагадаємо, що проти бізнесмена запровадили санкції 18 червня 2021 року. Причиною такого рішення РНБО стала причетність Фукса до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Зокрема мовиться про кейс компанії "Голден Деррік".
- Фукс заперечує звинувачення проти себе. Він вважає, що санкції – це особиста помста Данілова, який і налаштував проти бізнесмена Президента України Володимира Зеленського. Олігарх заявив, що відповідне рішення він оскаржуватиме в суді.
- Бізнесмен також повідомив, що нібито не має грошей. Водночас за словами Фукса, він має знайомих, які можуть запропонувати йому фінансову допомогу.