Якщо Фуксу потрібна SIM-карта, я йому можу передати, – Данілов

Рада нацбезпеки й оборони України запровадила санкції проти українського олігарха Павла Фукса. Бізнесмена обурило відповідне рішення.

Він заявив, що не має грошей, навіть не може купити собі картку до мобільного телефону. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі відреагував на скарги олігарха.

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Данілов заявив, що оскільки активи Фукса заблоковані, він сам може передати йому телефонну карточку.

Якщо пану Фуксу потрібна SIM-карта – я можу купити, передати, якщо він вже настільки потерпає від наших санкцій,

– наголосив секретар РНБО.

Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі:

Реакція Фукса на санкції проти нього