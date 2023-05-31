Данілов закликає Кадирова помститися Путіну після атаки дронів на Москву
Джерело:Олексій Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до самопроголошеного глави Чечні Рамзана Кадирова. Данілов закликав Кадирова мститися Владіміру Путіну, а не спрямовувати свою агресію на Україну.
У такий спосіб Данілов відповів на погрози Кадирова помститися за атаку невідомих дронів на Москву. Кадиров приєднався до наративу кремлівських пропагандистів про нібито "атаку українських дронів" і закликав "не церемонитися" з обстрілом у відповідь.
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Данілов нагадав Кадирову, як Росія знищувала Грозний
Олексій Данілов провів Кадирову урок з історичної пам'яті. Він нагадав, що саме режим диктатора Путіна знищував рідну для Кадирова Чечню.
Відтак, за словами секретаря РНБО, Кадирову варто мститися Путіну та його оточенню.
Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків,
– написав він.
Данілов наголосив, що Україна не причетна до війни в Грозному, коли російські танки зрівнювали місто із землею.
"Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати!", – резюмував секретар РНБО.
Невідомі дрони атакували Росію
- У вівторок, 30 травня, невідомі дрони атакували Москву та Підмосков'я. Росіяни публікували в мережі світлини та відео, як летять дрони, а також наслідки збиття безпілотників. Відомо, що уламки дронів пошкодили кілька житлових будинків.
- Скільки дронів атакували Москву – не відомо. У мережі очевидці нарахували близько 30 безпілотників, хоча російське міноборони заявило про 8. Натомість російська пропаганда стверджувала про атаку понад 20 безпілотників.
- Хто відповідальний за атаку дронів – не відомо. Кремль традиційно та безпідставно звинувачує в атаці Україну, не надаючи жодних доказів.
- В Офісі Президента заперечили причетність України до атаки. Річ у тім, що Україна наразі зосереджена на підготовці до власного контрнаступу. Крім того, 30 травня Київ пережив чергову атаку "Шахедів" й українці були зосереджені на ліквідації наслідків атаки.
- Водночас радник ОП Михайло Подоляк звернув увагу на те, що в Росії немає ніякого захисту ні з моря, ні із суші. Відтак, внутрішній простір у Росії абсолютно неконтрольований.