Данілов закликає Кадирова помститися Путіну після атаки дронів на Москву

31 травня 2023, 09:50
Читать новость на русском

Джерело:

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до самопроголошеного глави Чечні Рамзана Кадирова. Данілов закликав Кадирова мститися Владіміру Путіну, а не спрямовувати свою агресію на Україну.

У такий спосіб Данілов відповів на погрози Кадирова помститися за атаку невідомих дронів на Москву. Кадиров приєднався до наративу кремлівських пропагандистів про нібито "атаку українських дронів" і закликав "не церемонитися" з обстрілом у відповідь.

Дивіться також Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві

Данілов нагадав Кадирову, як Росія знищувала Грозний

Олексій Данілов провів Кадирову урок з історичної пам'яті. Він нагадав, що саме режим диктатора Путіна знищував рідну для Кадирова Чечню.

Відтак, за словами секретаря РНБО, Кадирову варто мститися Путіну та його оточенню.

Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків,
– написав він.

Данілов наголосив, що Україна не причетна до війни в Грозному, коли російські танки зрівнювали місто із землею.

"Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати!", – резюмував секретар РНБО.

Невідомі дрони атакували Росію

  • У вівторок, 30 травня, невідомі дрони атакували Москву та Підмосков'я. Росіяни публікували в мережі світлини та відео, як летять дрони, а також наслідки збиття безпілотників. Відомо, що уламки дронів пошкодили кілька житлових будинків.
  • Скільки дронів атакували Москву – не відомо. У мережі очевидці нарахували близько 30 безпілотників, хоча російське міноборони заявило про 8. Натомість російська пропаганда стверджувала про атаку понад 20 безпілотників.
  • Хто відповідальний за атаку дронів – не відомо. Кремль традиційно та безпідставно звинувачує в атаці Україну, не надаючи жодних доказів.
  • В Офісі Президента заперечили причетність України до атаки. Річ у тім, що Україна наразі зосереджена на підготовці до власного контрнаступу. Крім того, 30 травня Київ пережив чергову атаку "Шахедів" й українці були зосереджені на ліквідації наслідків атаки.
  • Водночас радник ОП Михайло Подоляк звернув увагу на те, що в Росії немає ніякого захисту ні з моря, ні із суші. Відтак, внутрішній простір у Росії абсолютно неконтрольований.

Автор: Михайло Гема