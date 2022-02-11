Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заперечив евакуацію секретних документів із Києва. Підстав для цього немає.

Всі держустанови працюють відповідно до своїх регламентів. Про це Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО, яке відбулось у Харкові, повідомляє 24 канал.

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Нема причин для евакуації документів

Данілова запитали, чи потрібно українським держорганам ховати й вивозити секретні документи через загрозу нападу Росії.

Ми не маємо підстав, щоб вивозити документи… Якщо такі підстави будуть, відповідні структури працюватимуть у цьому напрямку,

– сказав секретар РНБО.

Він додав, що кожна установа знає, як працювати у різних ситуаціях.

Як пройшло засідання РНБО

У Харкові 11 лютого РНБО зібралась на виїзне засідання.

Під час нього розширили санкційний перелік. Під обмеження вдруге потрапила будівельна компанія "Лібертон Стар", бо вона змінила назву й місце реєстрації.

Окремо РНБО ввела санкції проти проросійського каналу "НАШ" на 5 років.

Також за результатами засідання президент Володимир Зеленський доручив збільшити сили територіальної оборони у 200 разів. Чисельність має становити 2 мільйони.

Також вирішили, що Україна долучиться до місії НАТО в Іраку. Наша держава відправить невелику кількість осіб туди.

Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: дивіться онлайн