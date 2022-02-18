Данілов заявив, що не бачить загроз широкомасштабного вторгнення Росії

Олексій Данілов заявив, що на сьогодні не фіксують повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас можливі точкові провокації.

Секретар РНБО Данілов наголосив, що влада добре усвідомлює загрози, які на сьогодні існують, повідомляє 24 канал. ЗСУ та сили сектору безпеки й оборони готові реагувати.

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Ми не бачимо повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Але провокації вже є у наявності,

– заявив Данілов.

Україна не звільнятиме Донбас силою

Кабмін та РНБО 18 лютого обговорили загострення на Донбасі. Згодом відбувся брифінг. З журналістами спілкувалися Олексій Данілов та Ірина Верещук.

Секретар РНБО вкотре наголосив, що ЗСУ не звільнятимуть окуповані території силою. Інформації, що наші військові начебто хочуть напасти на Луганську та Донецьку області – брехня.

Україна цінує людські життя. Данілов запевнив, що ніяких наказів про звільнення силовим шляхом наших територій нема й не буде.

Українська сторона розуміє: рішення повертати території силою може призвести до численних жертв.

Тим часом Росія своїми діями на Донбасі намагається спровокувати ЗСУ.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!