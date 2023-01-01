Кремль в обмін на ракети може стати колонією: Данілов попередив про небезпечного власника Росії
У Росії після 11 масованих атак проти України залишилося високоточних ракет щонайбільше на два ідентичні обстріли нашої країни. Та Росія може поповнити свій ракетний запас завдяки небезпечному власнику.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що в росіян можуть з'явитися власники. Журналіст запитав, у Данілова, чи раптом він не натякає на Китай, однак секретар РНБО ухилився від конкретної відповіді.
До речі Буде дуже великим викликом, – Данілов про нову мобілізацію і несподіваного союзника Росії
Росія може помінятися ядерними технологіями в обмін на ракети
Ми на сьогодні спостерігаємо, що певна країна-сусід забирає Росію під себе, тому що в неї є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція, в тому числі й для нас,
– сказав Данілов.
Секретар РНБО погодився з керівником ГУР МО Кирилом Будановим, який повідомив, що в Росії дефіцит ракет. Данілов сказав, що в Росії залишилося ракет на півтори – дві атаки. Йдеться про потужні обстріли по 100 – 120 ракет.
Він додав, що Росія може отримати несподіваних "друзів" і стати колонією. "На це я звертаю увагу. Якщо хтось вважає, що з Росією треба домовлятися і вести перемовини, то я вважаю, що її треба знищувати якомога швидша", – сказав секретар РНБО.
За його словами, небезпека полягає в тому, що Росія може помінятися ядерними технологіями в обмін на ракети, яких в окупантів немає.
У Росії дефіцит боєприпасів
- Про те, що в Росії можуть бути проблеми із запасами ракет, свідчить те, що під час масованої ракетної атаки 29 грудня окупанти випустили щонайменше одну Х-101, виготовлену в четвертому кварталі 2022 року.
- Кирило Буданов прогнозує, що вже в березні 2023 року у російських сил будуть проблеми з запасами боєприпасів, зокрема артилерійських. Він заявив, що запаси боєприпасів в окупантів скоротяться до 30%.
- Через виснаження запасів озброєнь Росія змушена використовувати боєприпаси, вироблені понад сорок років тому, надійність яких – вкрай низька. Про це стверджує джерело інформаційного агентства Reuters у Пентагоні.
- Росія почала постачати у війська боєприпаси зі старих арсеналів, багато з цих боєприпасів виготовлені десятиліття тому, і їх використання пов'язане з ризиком.
- Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що через дефіцит боєприпасів Росія може знизити темпи наступу на Бахмут. Крім того, дефіцит боєприпасів знижує ризик наступу Росії з Білорусі.