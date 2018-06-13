Данилюк назвав дві ключові вимоги до України для отримання траншу МВФ

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк наголосив на тому, що уряд зараз повинен працювати над тим, щоб отримати наступний транш від МВФ. В іншому випадку будуть серйозні наслідки.

Про це Олександр Данилюк розповів в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу.

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"Наша команда зробили все для того, щоб це наблизити (отримання траншу МВФ, – 24 канал). І зараз треба трішки дотиснути. Не те, що психологічно, а прийняти відповідні рішення", – зазначив політик.

Екс-міністр наголосив, що Україна виконала ще не всі вимоги МВФ для отримання траншу.

"Ще залишається прийняти закон про створення Антикорупційного суду. Це окремий закон, він маленький, він має бути поданий президентом і прийнятий Верховною Радою. Тоді питання з цим траншем щодо Антикорупційного суду буде закритим. Ще треба вирішити питання з тарифами, і все в принципі. Це має відбутися, бо без цього будуть дуже серйозні наслідки", – розповів Данилюк.

Олександр Данилюк про вимоги від МВФ: дивіться відео

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Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

На вакантну посаду вже призначили першу заступницю міністра Оксану Маркарову, але лише як виконувачку обов'язків. Тобто Мінфін поки лишається без міністра, а отже і без відповідальної за бюджет особи.

Для чого Україні потрібен транш МВФ? Щоб виплатити зовнішні борги. За найближчі два роки Україна має виплатити 10 мільярдів доларів. Без зовнішніх кредитів "безболісно" для населення це зробити неможливо. Часу на все не так багато. Програма з МВФ закінчується у березні наступного року, тож в уряду залишається кілька місяців, щоб домовитися з Міжнародним валютним фондом. Кабмін очікує, що п'ятий транш МВФ у розмірі 1,9 мільярдів доларів надійде восени.