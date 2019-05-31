20:28
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Данилюк попередив про проблеми для України через заборону Росією постачання пального

      430 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / Kompromator.in.ua

      Обмеження Росією постачання до України дизельного пального, нафти і масел, які мають запрацювати з червня, можуть створити проблеми в Україні.

      Є проблеми, які створюють Україні насправді найбільший ризик, – це майбутня втрата транзиту газу через територію країни з 1 січня 2020 року, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

      Читайте також: Чому заборона Росією експорту нафти може зробити українців заручниками Медведчука

      "Є проблеми, пов'язані з діями РФ щодо обмеження, які будуть впроваджені з 2 червня і стосуватимуться обмежень щодо постачання дизеля, масел і заборони на постачання нафти", – додав Данилюк.

      Наприклад, майже 40% дизпалива йде до України з Росії.

      Це суттєво, і в очікуванні цих обмежувальних заходів саме бізнес мав думати, як диверсифікувати постачання. І це, насправді, відбувається,
      – сказав секретар РНБО.

      При цьому він не виключив, що може "просто відбутися зміна постачальника", і не буде реального обмеження постачань з Росії.

      З 1 червня Росія вводить заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів для нібито захисту своїх інтересів. Так, ввозити ці продукти в Україну можна буде лише за спеціальним дозволом. Крім того, в Україну будуть обмежені поставки російського вугілля.

      blog_ava
      У Києві автомобіль збив лося – відео
      сьогодні
      3721
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Пальне Нафта Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції
      сьогодні , 18:10 Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції
      Ірина Поліщук 4663
      Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      сьогодні , 17:25 Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      Світові Медіа 1523
      По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      сьогодні , 16:30 По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      Сергій Фурса 2102
      Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко
      сьогодні , 16:25 Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко
      Ірина Поліщук 2718
      Украина не замерзнет без российского газа
      сьогодні , 15:13 Украина не замерзнет без российского газа
      Злой Одессит 3316
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук