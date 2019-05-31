Данилюк попередив про проблеми для України через заборону Росією постачання пального

Обмеження Росією постачання до України дизельного пального, нафти і масел, які мають запрацювати з червня, можуть створити проблеми в Україні.

Є проблеми, які створюють Україні насправді найбільший ризик, – це майбутня втрата транзиту газу через територію країни з 1 січня 2020 року, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

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"Є проблеми, пов'язані з діями РФ щодо обмеження, які будуть впроваджені з 2 червня і стосуватимуться обмежень щодо постачання дизеля, масел і заборони на постачання нафти", – додав Данилюк.

Наприклад, майже 40% дизпалива йде до України з Росії.

Це суттєво, і в очікуванні цих обмежувальних заходів саме бізнес мав думати, як диверсифікувати постачання. І це, насправді, відбувається,

– сказав секретар РНБО.

При цьому він не виключив, що може "просто відбутися зміна постачальника", і не буде реального обмеження постачань з Росії.

З 1 червня Росія вводить заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів для нібито захисту своїх інтересів. Так, ввозити ці продукти в Україну можна буде лише за спеціальним дозволом. Крім того, в Україну будуть обмежені поставки російського вугілля.