Винищувачі F-16 для України: Жданов припустив причину рішення Данії

Данія передасть винищувачі F-16 Україні на два роки раніше, ніж очікувалось. Це стало можливим завдяки швидшому введенню в експлуатацію літаків F-35.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він прокоментував відповідну заяву міністра оборони Данії.

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"Данія купує F-35 у США і знімає з озброєння, виводить з бойового складу F-16, на яких вчитимуться наші пілоти. Вони потім разом з цими літаками стануть у стрій Повітряних сил", – зазначив Жданов.

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Троелс Лунд Поульсен також заявив, що навчання українських пілотів на F-16 уже стартувало й триватиме 6 – 8 місяців.

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Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому отриманні F-16 від західних партнерів. Ці винищувачі здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.

Як відомо, союзники України сформували так звану коаліцію винищувачів. Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія нададуть Україні потрібну їй бойову авіаційну спроможність. До коаліції доєднається також Португалія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати план постачання F-16 уже влітку. Мовилося, що через 6 – 7 місяців після початку тренувань пілотів Україна отримає перші літаки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розтлумачив, що навчання українських пілотів на F-16 наразі не почалося, однак програма стартувала – це не тотожні речі. Крім того, Україна націлена не лише підготувати певну кількість пілотів на літаках західного зразка, а повністю перепрофілювати навчання курсантів для освоєння сучасних винищувачів.