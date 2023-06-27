Винищувачі F-16 для України: Жданов припустив причину рішення Данії
27 червня 2023, 14:30Читать новость на русском
Данія передасть винищувачі F-16 Україні на два роки раніше, ніж очікувалось. Це стало можливим завдяки швидшому введенню в експлуатацію літаків F-35.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він прокоментував відповідну заяву міністра оборони Данії.
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"Данія купує F-35 у США і знімає з озброєння, виводить з бойового складу F-16, на яких вчитимуться наші пілоти. Вони потім разом з цими літаками стануть у стрій Повітряних сил", – зазначив Жданов.
Чому Данія передасть F-16 Україні раніше: дивіться відео
Троелс Лунд Поульсен також заявив, що навчання українських пілотів на F-16 уже стартувало й триватиме 6 – 8 місяців.Зверніть увагу! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розтлумачив, що навчання українських пілотів на F-16 наразі не почалося, однак програма стартувала – це не тотожні речі. Крім того, Україна націлена не лише підготувати певну кількість пілотів на літаках західного зразка, а повністю перепрофілювати навчання курсантів для освоєння сучасних винищувачів.
F-16 для України: останні новини
- Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому отриманні F-16 від західних партнерів. Ці винищувачі здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.
- Як відомо, союзники України сформували так звану коаліцію винищувачів. Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія нададуть Україні потрібну їй бойову авіаційну спроможність. До коаліції доєднається також Португалія.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати план постачання F-16 уже влітку. Мовилося, що через 6 – 7 місяців після початку тренувань пілотів Україна отримає перші літаки.