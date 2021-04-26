Міністерка оборони Данії пообіцяла допомогу Україні у завершенні війни з Росією

Міністр оборони Андрій Таран 26 квітня телефоном поспілкувався зі своєю данською колегою пані Тріне Брамсен.

Розмова між главами оборонних відомств відбулась з ініціативи Данії.

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Про що говорили міністри

Міністр оборони України детально поінформував колегу про розвиток безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та навколо кордонів нашої держави та можливі варіанти її подальшої ескалації,

– йдеться у повідомленні.

Андрій Таран також подякував за допомогу, яку надає Данія задля виконання завдань оборонної реформи та посилення інституційних спроможностей Міноборони України.

Окремо він наголосив на важливості підтримки нашої держави данською стороною в НАТО.

Зі свого боку пані Тріне Брамсен підтвердила подальшу підтримку України та готовність Данії сприяти завершенню війни з Росією політико-дипломатичним шляхом.

Ситуація на Донбасі: коротко

З початку поточної доби, 26 квітня, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики зі заборонених мінометів калібру 120 і 82 міліметри, великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем обстріляли позиці бійців ЗСУ поблизу Водяного, Гнутового, Світлодарська, Павлополя та Авдіївки.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

Під час розмови Андрій Таран запросив міністерку оборони Данії пані Тріне Брамсен взяти участь в урочистостях з нагоди святкування 30 річниці Дня Незалежності України.