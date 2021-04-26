Міністерка оборони Данії пообіцяла допомогу Україні у завершенні війни з Росією

Міністр оборони Андрій Таран 26 квітня телефоном поспілкувався зі своєю данською колегою пані Тріне Брамсен.
Джерело:пресслужба Міноборони
Розмова між главами оборонних відомств відбулась з ініціативи Данії.
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Про що говорили міністри
Міністр оборони України детально поінформував колегу про розвиток безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та навколо кордонів нашої держави та можливі варіанти її подальшої ескалації,
– йдеться у повідомленні.
Андрій Таран також подякував за допомогу, яку надає Данія задля виконання завдань оборонної реформи та посилення інституційних спроможностей Міноборони України.
Окремо він наголосив на важливості підтримки нашої держави данською стороною в НАТО.
Зі свого боку пані Тріне Брамсен підтвердила подальшу підтримку України та готовність Данії сприяти завершенню війни з Росією політико-дипломатичним шляхом.Зверніть увагу! Під час розмови Андрій Таран запросив міністерку оборони Данії пані Тріне Брамсен взяти участь в урочистостях з нагоди святкування 30 річниці Дня Незалежності України.
Ситуація на Донбасі: коротко
- З початку поточної доби, 26 квітня, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Бойовики зі заборонених мінометів калібру 120 і 82 міліметри, великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем обстріляли позиці бійців ЗСУ поблизу Водяного, Гнутового, Світлодарська, Павлополя та Авдіївки.
- Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.