У Данії росіянина запроторили до в'язниці за шпигунство

35-річний громадянин Росії та інженер-хімік за професією передавав інформацію російській спецслужбі. Це відбувалося в Данії, а за свої "послуги" чоловік отримував гроші.
Джерело:TV2 NORD
Відоме його ім'я – Олексій Нікіфоров. Суд у місті Ольборг засудив його до 3 років позбавлення волі.
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У Данії росіянина засудили за шпигунство
Суд у Данії в місті Ольборг відбувався у закритому режимі, інформації про перебіг справи громадськість отримувала мало. Та журналісти змогли дізнатися, що:
- Суд 10 травня ухвалив ув'язнити громадянина Росії Олексія Нікіфорова на 3 роки.
- 35-річного чоловіка визнали винним у шпигунстві на користь російських спецслужб.
- Він роками збирав інформацію про енергетику Данії, про компанію SerEnergy та DTU (Технічний університет).
- Нікіфоров у Данії працював на престижній посаді інженера-хіміка.
- Та попри це передавав зібрану інформацію російській спецслужбі за окрему плату.
- Крім тюремного строку Нікіфорова засудили до депортації з довічною забороною на в'їзд у Данію.
Засуджений, який під вартою перебуває з липня 2020, винним себе не визнав. У Москві назвали судовий процес, як пише Moscow Times, "полюванням на відьом" і прикладом "антиросійської істерії".
Коротко про шпигунські скандали з вини Кремля 2021 року
Шпигунські скандали за участю росіян трапляються регулярно. От і в 2021 році винятку не сталося. Цьогоріч публічними стали вже кілька гучних справ. До прикладу:
- У березні у Болгарії затримали 6 людей за підозрою у шпигунстві на користь Москви. Вони передавали таємні дані до Росії через зв'язки у російському посольстві.
- 31 березня правоохоронці Італії затримали російського військового та його поплічника у справі про шпигунство. Того ж дня Рим повідомив, що висилає двох російських дипломатів.
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