У Данії росіянина запроторили до в'язниці за шпигунство

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35-річний громадянин Росії та інженер-хімік за професією передавав інформацію російській спецслужбі. Це відбувалося в Данії, а за свої "послуги" чоловік отримував гроші.

Джерело:

TV2 NORD

Відоме його ім'я – Олексій Нікіфоров. Суд у місті Ольборг засудив його до 3 років позбавлення волі.

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У Данії росіянина засудили за шпигунство

Суд у Данії в місті Ольборг відбувався у закритому режимі, інформації про перебіг справи громадськість отримувала мало. Та журналісти змогли дізнатися, що:

  • Суд 10 травня ухвалив ув'язнити громадянина Росії Олексія Нікіфорова на 3 роки.
  • 35-річного чоловіка визнали винним у шпигунстві на користь російських спецслужб.
  • Він роками збирав інформацію про енергетику Данії, про компанію SerEnergy та DTU (Технічний університет).
  • Нікіфоров у Данії працював на престижній посаді інженера-хіміка.
  • Та попри це передавав зібрану інформацію російській спецслужбі за окрему плату.
  • Крім тюремного строку Нікіфорова засудили до депортації з довічною забороною на в'їзд у Данію.

Засуджений, який під вартою перебуває з липня 2020, винним себе не визнав. У Москві назвали судовий процес, як пише Moscow Times"полюванням на відьом" і прикладом "антиросійської істерії".

Коротко про шпигунські скандали з вини Кремля 2021 року

Шпигунські скандали за участю росіян трапляються регулярно. От і в 2021 році винятку не сталося. Цьогоріч публічними стали вже кілька гучних справ. До прикладу: 

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