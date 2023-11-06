"Дарую бойові гранати та пляшку віскі": хто зробив Частякову невдалий подарунок

Внаслідок нещасного випадку у власному будинку загинув помічник Залужного Геннадій Частяков. Відомо, що він отримав у подарунок декілька гранат, а також пляшку віскі.

Як повідомляють джерела 24 Каналу, цей подарунковий набір на день народження презентував колега загиблого. Це підтвердили й троє свідків, при яких проходило вручення фатального подарунку.

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Трагічний подарунок

Джерела повідомляють, що на день народження Частякову подарували бойові гранати, що і стали причиною смерті. Їх презентував полковник Тімченко. Він вже дав відповідні свідчення та підтвердив, що поклав у дерев’яну подарункову коробку пляшку віскі "Black Label" та 6 гранат.

Відповідну інформацію підтвердили троє свідків, які були присутні при вручення подарунка. Полковник сказав при врученні: "Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі".



Тімченко лишив собі дві гранати того ж типу, що подаровані / фото джерел

Ймовірно, Геннадій Частяков сприйняв це як жарт, оскільки згодом почав розбирати подарунки з дітьми. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.

Що відомо про загибель помічника Залужного