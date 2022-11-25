Іран зрозуміє силу України, – Давидюк про ліквідацію їхніх інструкторів у Криму

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив ліквідацію іранських інструкторів, які навчали російських військових керувати дроном "Shahed 136".

На думку політолога Миколи Давидюка, це чудова "бавовна" для Ірану. Адже так вони тепер зрозуміють значення цього слова. Про це політолог розповів в ефірі 24 каналу.

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Микола Давидюк зазначив, як казав російський "класик", навіщо Ірану розчаровуватися "баби еще нарожают".

"Єдине, що не в Ірані. Іранські жінки сьогодні зайняті революцією для того, щоб скинути оцей злочинний режим. Я думаю, що всі наші серця й вся наша любов буде з цими жінками. Ми, чим можемо, їм допоможемо", – прокоментував політолог.

Точно так, як Іран допомагав російській армії. Так і ми допоможемо іранським жінкам, щоб вони зробили там революцію, скинули цей злочинний режим й в Росії не було стратегічного, терористичного партнера. Адже Росія та Іран це якраз 2 з 5 держав терористів, які визнані у світі,

– розповів Давидюк.

Ліквідація іранських інструкторів

Експерт зазначив, що російська дружба виглядає так, що всіх іранських інструкторів повбивають й ніхто про них не згадає.

Але я в цьому бачу дуже великий позитив. Іран, як мінімум, зрозуміє силу України, адже він чимось схожий на Росію. Коли відчуває силу, тоді починає входити нормально в переговори,

– пояснив Давидюк.

Він додав, що Україна почала достатньо жорстко тиснути на Іран. Також включився Ізраїль, який запустив "бавовну" в Лівані. Крім того, є інформація про Середню Азію й про ще деякі країни, де знаходяться заводи з виробництва. Це все надали Західні друзі. Тому діалог з Іраном буде або конструктивним, або дуже коротким.

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"Зараз надзвичайно велика кількість інфраструктури пошкоджена саме Іраном. Я думаю, що ми їм за це й рахунок свого часу виставимо. Проте зараз потрібно розуміти, яким чином розірвати цей союз. Десь технічно, як це сталося зі слів пана Данилова, а десь треба йти дипломатично", – акцентував політолог.

За його словами, можливо, навіть застосувати фінансово-корупційно схему й підкупити кілька чиновників, які просто будуть затягувати російські контракти. Це теж інструмент, адже треба думати як максимально убезпечити своє населення, свою країну, свою інфраструктуру й зробити все можливе, щоб ми в цій війні перемогли.

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