Давно заслужив: у Польщі пояснили, чому висунули Джемілєва на Нобелівську премію миру

У Польщі дали пояснення, чому обрали кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру. Там вважають, що лідер кримськотатарського народу давно на це заслужив.

Таку ініціативу щодо Джемілєва висунула віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська. Окрім неї, до такого кроку закликали також польські організації, які співпрацювали з кримськими татарами і підтримували їхнє прагнення до свободи ще за часів СРСР.

До теми Польща висунула кандидатуру Джемілєва на Нобелівську премію миру

Я глибоко переконана, що Мустафа Джемілєв у нинішній геополітичній ситуації особливо заслуговує на Нобелівську премію миру. Тому я вирішила особисто подати його кандидатуру до Нобелівського комітету,

– пояснила Госєвська.

Вона переконує, що біографію та діяльність кримськотатарського лідера треба належно оцінити.

Це мало статися раніше

За словами Госєвської, ще в юності Джемілєв мирно боровся за права свого народу, який зазнав вигнання. За це його не раз переслідували та навіть ув'язнили. Але навіть зараз, коли Крим окупований, він продовжує боротися за права свого народу.

На мою думку, висунення кандидатури Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру мало відбутися значно раніше. Однак зараз особливий період: той самий агресор, тобто Володимир Путін, який окупував Крим, погрожує напасти на Україну, загрожує Європі,

– каже польська політикиня.

Вона резюмує, що саме особистість Джемілєва нагадує світові, наскільки небезпечною може бути Росія. Адже вона постійно намагається відновити свій колишній вплив і відібрати свободу народів заради відбудови імперії.

Мустафа Джемілєв і кримські татари

Як заявляв Мустафа Джемілєв, кримські татари потерпають від окупації Росією Криму. За його словами, режим російської окупації є гіршим за радянський.

Джемілєв під час саміту Кримської платформи у Києві нагадував слова французького президента Еммануеля Макрона. Той заявляв, що вторгнення Росії в Україну – наслідок необґрунтованої колективної довіри західних країн до Росії й що зараз "слід визначити чіткі "червоні лінії".

Ще у жовтні 2021 року активіст Абмежит Сулейманов пропонував винести кандидатуру Джемілєва на Нобелівську премію миру. Він стверджував, що це було б чітким сигналом підтримки кримських татар.

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