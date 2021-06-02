Дай спокій своєму народові, – глава МЗС Литви закликав Лукашенка піти у відставку

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у твітері звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він закликав "білоруського диктатора" піти у відставку.
Ландсбергіс переконаний, що Лукашенко зробив із Білорусі "в'язницю для 10 мільйонів людей". І, поза всяким сумнівом, повинен піти геть.
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Глава МЗС Литви емоційно звернувся до Лукашенка
Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка піти у відставку.
Білоруський диктатор Лукашенко не вдовольнився навіть понад 400 політичними в'язнями. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає однією великою в'язницею для 10 мільйонів людей,
– написав Ландсбергіс.
"Не треба навіть застосовувати 10 кар", – додав він, натякаючи на 10 кар єгипетських, описаних у Біблії. Ці кари спіткали єгиптян за відмову фараона звільнити з рабства народ євреїв.
- "Йди – і дай спокій своєму народові!" – емоційно підсумував глава МЗС Литви.
Головне, що слід пам'ятати про ситуацію у Білорусі
- З серпня 2020 року у Білорусі почалися масові протести – річ у тім, що Олександр Лукашенко фактично фальсифікував результати президентських виборів, приписавши собі понад 80% підтримки.
- Опозиція ж наводила докази, що справжня підтримка Лукашенка не перевищує 3%, звідки й пішло популярне в мережі його прізвисько – "Саша три проценти".
- Відтоді режим самопроголошеного президента Лукашенка застосовує проти опозиції жорстокі репресії. Більшість демократичних країн світу результати виборів не визнали. Євросоюз вже зупинив усі програми підтримки Мінська.
- А після інциденту 23 травня з примусовою посадкою літака Ryanair і затриманням Романа Протасевича Європа закрила небо для білоруських літаків, а своїм авіакомпаніям рекомендувала утриматися від польотів над Білоруссю.