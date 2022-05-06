Дають бензин і навіть авто: окупанти на Запоріжжі знайшли спосіб, як подзвонити додому

6 травня 2022 , 03:42
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Джерело:

Запорізька ОВА

Російські окупанти не можуть додзвонитися додому зі своїх сім-карток. Тому вони змушені вигадувати, як зв'язатися з рідними.

Про "винахідливих" загарбників розповіли у Запорізькій ОВА. Там зазначили, що вороги вимінюють українські сім-картки на дешевий бензин та автівки.

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Окупанти шукають спосіб, як зателефонувати додому

Жителі тимчасово окупованої Василівки розповіли, що російські військові намагаються виміняти у місті 1 сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю 15 гривень за літр.

У Дніпрорудному 2 сім-карти міняють одразу на авто,
– зауважили в ОВА.

Причина такої щедрості окупантів проста – вони хочуть телефонувати один одному та додому, однак телефонів та зв'язку не мають.

Зауважте, що це не перший випадок бартеру, який намагаються організувати загарбники. Нещодавно на Запоріжжі вони вкрали у фермерів солярку. Після цього окупанти хотіли обміняти у мирних жителів 10 літрів цієї краденої солярки на 2 курки.

Однак людям вона не треба, адже ті, хто мають автівки, їздять на бензині. Тож загарбники грабували фермерів марно і тепер не знають, куди подіти усе нікому не потрібне дизпаливо.

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Коротко про ситуацію на Запоріжжі

Зверніть увагу! Від початку повномасштабної війни українські захисники завдали окупантам нищівних втрат. Бійці ЗСУ вже ліквідували приблизно 24,7 тисячі ворожих військових.

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Автор: Ольга Котів