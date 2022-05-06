Дають бензин і навіть авто: окупанти на Запоріжжі знайшли спосіб, як подзвонити додому
Джерело:Запорізька ОВА
Російські окупанти не можуть додзвонитися додому зі своїх сім-карток. Тому вони змушені вигадувати, як зв'язатися з рідними.
Про "винахідливих" загарбників розповіли у Запорізькій ОВА. Там зазначили, що вороги вимінюють українські сім-картки на дешевий бензин та автівки.
Зауважте Росіяни відкрили по нас вогонь, – Лідія про те, як виїхала з донечкою з окупованого Токмака
Окупанти шукають спосіб, як зателефонувати додому
Жителі тимчасово окупованої Василівки розповіли, що російські військові намагаються виміняти у місті 1 сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю 15 гривень за літр.
У Дніпрорудному 2 сім-карти міняють одразу на авто,
– зауважили в ОВА.
Причина такої щедрості окупантів проста – вони хочуть телефонувати один одному та додому, однак телефонів та зв'язку не мають.
Зауважте, що це не перший випадок бартеру, який намагаються організувати загарбники. Нещодавно на Запоріжжі вони вкрали у фермерів солярку. Після цього окупанти хотіли обміняти у мирних жителів 10 літрів цієї краденої солярки на 2 курки.
Однак людям вона не треба, адже ті, хто мають автівки, їздять на бензині. Тож загарбники грабували фермерів марно і тепер не знають, куди подіти усе нікому не потрібне дизпаливо.
Цікаво У Токмаку можливі провокації окупантів або імітація нападу диверсантів, – міська рада
Коротко про ситуацію на Запоріжжі
- 3 травня росіяни обстріляли житлові масиви міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки 2 людини зазнали поранень, а ще одна – загинула. Окрім цього, пошкодилися приватні будинки цивільних.
- Того ж дня ворог завдав артилерійського удару по селищу Залізничне, що розташоване поблизу Гуляйполя. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, пошкодженні 12 житлових будинків та школа. Прокуратура вже відкрила кримінальну справу.
- За день до цього противник обстріляв позиції Збройних Сил України у районі населеного пункту Оріхів. Окупанти гатили з артилерії.
- Однак українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Лише за добу наші воїни знищили майже 80 російських окупантів на Запоріжжі. Бійці перетворили купу ворожої техніки на брухт, зокрема 6 танків.
Варто подивитися – Росія готує провокації на 9 травня в українських містах