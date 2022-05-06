Дають бензин і навіть авто: окупанти на Запоріжжі знайшли спосіб, як подзвонити додому

Російські окупанти не можуть додзвонитися додому зі своїх сім-карток. Тому вони змушені вигадувати, як зв'язатися з рідними.

Про "винахідливих" загарбників розповіли у Запорізькій ОВА. Там зазначили, що вороги вимінюють українські сім-картки на дешевий бензин та автівки.

Зауважте Росіяни відкрили по нас вогонь, – Лідія про те, як виїхала з донечкою з окупованого Токмака

Окупанти шукають спосіб, як зателефонувати додому

Жителі тимчасово окупованої Василівки розповіли, що російські військові намагаються виміняти у місті 1 сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю 15 гривень за літр.

У Дніпрорудному 2 сім-карти міняють одразу на авто,

– зауважили в ОВА.

Причина такої щедрості окупантів проста – вони хочуть телефонувати один одному та додому, однак телефонів та зв'язку не мають.

Зауважте, що це не перший випадок бартеру, який намагаються організувати загарбники. Нещодавно на Запоріжжі вони вкрали у фермерів солярку. Після цього окупанти хотіли обміняти у мирних жителів 10 літрів цієї краденої солярки на 2 курки.

Однак людям вона не треба, адже ті, хто мають автівки, їздять на бензині. Тож загарбники грабували фермерів марно і тепер не знають, куди подіти усе нікому не потрібне дизпаливо.

Цікаво У Токмаку можливі провокації окупантів або імітація нападу диверсантів, – міська рада

Коротко про ситуацію на Запоріжжі

3 травня росіяни обстріляли житлові масиви міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки 2 людини зазнали поранень, а ще одна – загинула. Окрім цього, пошкодилися приватні будинки цивільних.

Того ж дня ворог завдав артилерійського удару по селищу Залізничне, що розташоване поблизу Гуляйполя. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, пошкодженні 12 житлових будинків та школа. Прокуратура вже відкрила кримінальну справу.

За день до цього противник обстріляв позиції Збройних Сил України у районі населеного пункту Оріхів. Окупанти гатили з артилерії.

Однак українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Лише за добу наші воїни знищили майже 80 російських окупантів на Запоріжжі. Бійці перетворили купу ворожої техніки на брухт, зокрема 6 танків.

Варто подивитися – Росія готує провокації на 9 травня в українських містах