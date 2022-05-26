ДБР арештувало майно білоруської компанії на 20 мільйонів доларів

В Україні продовжують виявляти майно держав-агресорів. Їх Державне бюро розслідувань вилучає на користь нашої країни.

Новий випадок виявили у Миколаївській області. В регіоні, на території морського порту, знайшли 188 вагонів з мінеральними добривами.

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Вилучили майно на 20 мільйонів доларів

Як з'ясували працівники ДБР, товаром (якого було 77 тисяч тонн) володіла білоруська холдингова компанія. Повна вартість всього майна складає приблизно 20 мільйонів доларів (понад 700 мільйонів гривень).

Відомо, що 65 тисяч тонн добрив перевантажили на українські судна, які мали відправити за кордон.

Державне бюро розслідувань арештувало майно білоруської компанії / Фото ДБР

Розслідування триває

Наразі розслідування триває. Слідчі ДБР вже арештували вилучене майно в межах кримінального провадження.

ДБР виявило в Україні будівельний бізнес російського олігарха Андрія Молчанова. Прибуток компанії спрямовувався у державу-агресорку.

Зауважимо, що станом під час воєнного стану в нашій державі запобігли виведенню 1,2 мільйона доларів за кордон. За інформацією слідства, українське підприємство намагалося вивести гроші за кордон на рахунок болгарського підприємства.

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Останні новини від ДБР у травні

Слідчі ДБР встановили російських загарбників, які розстрілювали з танків лікарню у Тростянці. Окупантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань почало перевіряти заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції. Можливо, він допомагав російським військовим захопити станцію.

Повідомили про підозру у держзраді заступнику керівника однієї з селищних військово-цивільних адміністрацій Донеччини. Він працював на інтереси Росії. Повідомили про держзраду і очільниці Вовчанського районного суду Харківщини, яка готувалася співпрацювати з ворогом.

На Сумщині знайшли документи, які доводять, що Росія хотіла окупувати всю Україну. Окрім цього, на Запоріжжі затримали російського льотчика, який переховувався.