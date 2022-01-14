ДБР може провести перехресний допит Порошенка й Медведчука у "вугільній справі"

14 січня 2022 , 14:41
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Джерело:

ДБР

У ДБР не виключають проведення перехресного допиту Петра Порошенка та Віктора Медведчука. Обоє політиків є фігурантами так званої "вугільної справи".

Відповідаючи на запитання про перехресний допит Медведчука та Порошенка, речниця ДБР Тетяна Сапьян розповіла, що за потреби він може відбутися. Кримінально-процесуальний кодекс не виключає такої можливості.

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Якщо буде відповідна база, і буде потреба, то слідчі зберуть відповідний фактаж і запросять на перехресний допит згаданих людей,
– наголосила Сапьян.

Порошенку оголосили підозру

  • У грудні 2021 року п'ятому Президенту України Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді. У справі мовиться про постачання вугілля з окупованих територій.
  • Порошенко тоді перебував у Польщі. Своє повернення політик анонсував на 17 січня. 
  • Наразі інтереси Порошенка представляють досвідчені юристи. За даними Єдиного державного реєстру декларацій, Порошенко вже заплатив їм понад 10 мільйонів гривень.
Зауважте! Медведчуку про підозру у державній зраді оголосили восени 2021 року. Кума очільника Кремля Володимира Путіна підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки.

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Автор: Мар'яна Бекало