ДБР навідалось з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в Міністерстві юстиці. Щоправда, підозрюваних чи затриманих немає.

Обшуки відбуваються в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська. Там розміщена Антирейдерська комісія.

Читайте також Незаконне призначення Вітренка у "Нафтогаз": Мін'юст оскаржить припис НАЗК

Що відомо про обшуки

Зазначили, що поки затриманих чи підозрюваних серед співробітників Мін'юсту немає. Малюська сказав, що не знає причин обшуків та суті розслідування ДБР.

У ДБР поки теж не повідомляють деталі.

Останні обшуки ДБР

ДБР зранку 13 травня прийшли з обшуками до відстороненого глави Конституційного Суду Олександра Тупицького. Обшуки проводили через кримінальну справу про підкуп свідка.

26 травня до Будинку профспілок навідалися співробітники ДБР. Вони влаштували обшуки у кабінеті голови Федерації профспілок Григорія Осового.

Детективи ДБР провели слідчі дії у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА 20 травня. Правоохоронці шукали документацію про нарахування надбавок до зарплат посадовців за 2018 – 2020 роки.

24 канал звернувся за коментарем до Мін'юсту, аби уточнити всю інформацію.