У ДБР підтвердили, що хотіли вручити повістку Порошенку: він проігнорував

Співробітники ДБР 17 січня зустрічали Петра Порошенка в аеропорту, куди він прибув з Варшави. Слідчі хотіли вручити нардепу повістку до суду на сьогоднішнє засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Однак, як заявила представниця ДБР Тетяна Сап'ян, Порошенко відмовився приймати повістку.

Важливо ДБР зустріло Порошенка під час проходження паспортного контролю

Ба більше, прихильники п'ятого президента та інші нардепи, які прибули в Україну тим же рейсом, перешкоджали роботі слідчих ДБР.

Вони чинили фізичний опір співробітникам ДБР,

– розповіла Сап'ян.

Варто зауважити, що Порошенко вже не вперше "бігає" від повістки. Рівно місяць тому слідчі ДБР намагалися вручити Петру Порошенку повістку про виклик до суду та копію клопотання про запобіжний захід. Проте політик фактично втік від слідчих.

Слідчі ДБР зустрічали Порошенка в аеропорту

6 січня Держбюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко купив квиток на літак уже після вручення повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій.

Петро Порошенко повернувся на батьківщину ранковим рейсом з Варшави. Під час проходження паспортного контролю у нього виникли певні труднощі – прикордонники забрали його паспорт, аби перевірити особу, та не віддавали декілька хвилин.

Паралельно з цим до нардепа намагалися підступити слідчі ДБР. Але прибічники Порошенка чинили опір та перешкоджали їхній діяльності. Зрештою, паспорт колишньому лідеру України, якого звинувачують у державній зраді, таки віддали.

Порошенко одразу ж пішов у зал очікування, де на нього вже чекали кілька десятків журналістів. У своїй промові він заявив, що прикордонники нібито вигадували план його "недопуску в Україну", а вирішити ситуацію вдалося лише завдяки журналістам.

Промова Петра Порошенка в аеропорту: дивіться відео

Що про це кажуть прикордонники

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