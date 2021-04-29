Ми подали заяву в ДБР щодо фальсифікації документів у дисертації Киви, – журналіст Bihus.Info

У Державне бюро розслідувань подали заяву щодо фальсифікації докуметів у дисертації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Зокрема, частина з них могла відбуватись на базі Міжрегіональної академії управління персоналом.

Журналіст-розслідувач Bihus.Info Данило Мокрик програмі "6/9" заявив, що саме в МАУП Кива проходив аспірантуру та складав кандидатські іспити. Однак там відмовилися показувати інформацію про те, як нардеп це робив та про склад комісії, яка їх приймала.

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За словами Мокрика, Міжрегіональна академія управління персоналом видала Киві одну з довідок про те, що його робота становить науковий інтерес. Журналіст також зазначив, що саме в науково-практичних конференціях МАУП нардеп начебто брав участь.

Ми сьогодні подали заяву до Державного бюро розслідувань щодо фальсифікації документів у цій дисертації,

– заявив Мокрик.

Як розповів журналіст, якщо щодо Киви будуть здійснювати кримінальне провадження, його може відкрити тільки Офіс генпрокурора.

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