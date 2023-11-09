Отримав гранати без дозволу: офіцеру, який подарував Частякову вибухівку, повідомили про підозру
Джерело:ДБР
6 листопада під Києвом загинув радник Залужного Геннадій Частяков. За даними поліції, у нього в руках вибухнула подарункова граната у вигляді чарки.
Загиблому 39-річному раднику Залужного на день народження колега подарував бойові гранати. Як виявилося, офіцер з Апарату Головнокомандувача ЗСУ не мав дозвіл на їх зберігання.
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Полковнику Тімченко повідомили про підозру
Одразу у день трагедії полковник Тімченко розповів, що саме він презентував Частякову вибухівку та пляшку спиртного. Офіцер наголосив, що він повідомив імениннику про те, що гранати – бойові.
У ході розслідування слідчі встановили, що Тімченко не мав дозвіл ні на придбання, ні на зберігання, ні на збут вибухівки.
Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету,
– йдеться у повідомленні ДБР.
ДБР розслідує 4 версії загибелі Частякова
Основна версія трагедія, за даними правоохоронців, – нещасний випадок. Частяков загинув через необережне поводження з боєприпасом. Так, глава МВС Ігор Клименко розповів деталі інциденту. За його словами, Частяков у колі родини святкував свій день народження, а потім почав показувати синові подарунки від колег по роботі. В одному з ящиків були бойові гранати. Син Частякова взяв одну з них і почав крутити кільце. Тоді майор забрав у сина вибуховий пристрій і випадково висмикнув кільце, спричинивши вибух.
Також розглядаються інші можливі версії:
- вбивство на замовлення спецслужб Росії;
- вбивство на ґрунті неприязних відносин;
- спроба вбивства спецслужбами Росії іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.
Загибель радника Залужного: що відомо
- 6 листопада увечері у селі Чайки Київської області майор Геннадій Частяков святкував свій день народження у колі родини. Тоді здетонувала одна з подарункових гранат. Офіцер загинув на місці, а його 13-річний син отримав важкі травми обличчя. Донька майора отримала легкі ушкодження.
- Смерть свого помічника прокоментував головнокомандувач Валерій Залужний, заявивши, що це для нього гірка особиста втрата. Він сказав, що Геннадій Частяков був його надійним плечем. В майора залишилося четверо дітей.
- У поліції вважають, що з ймовірністю у 99, 9% Частяков загинув через нещасний випадок.