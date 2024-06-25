У Тищенка під час обшуків виявили купу готівки в пакетах та коробці

Уранці 25 червня скандальному нардепу Миколі Тищенку ДБР повідомило про підозру. Під час обшуків у нього виявили купу готівки.

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі група осіб, за вказівкою народного депутата, незаконно позбавила волі колишнього військовослужбовця. Його утримували деякий час та завдали тілесних ушкоджень.

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Що в Тищенка виявили під час обшуків

Вранці 25 червня працівники ДБР прийшли до помешкання Миколи Тищенка. Нардепу вручили підозру за незаконне позбавлення волі та провели обшуки.

На опублікованих правоохоронцями фото видно, що в домі Тищенка зберігається велика сума готівки в іноземній валюті.

Гроші та годинник, які знайшли під час обшуків / фото ДБР

Також вдалося з'ясувати, що годинник на фото – Audemars Piguet, ймовірно, модель з колекції Royal Oak. Орієнтовно, ціни на ці годинники починаються від декількох десятків тисяч доларів і можуть сягати сотень тисяч доларів для більш рідкісних і дорогих моделей.

Микола Тищенко – не бідна людина. Відомо, що він є власником мережі столичних ресторанів. За даними української аналітичної онлайн-системи YouControl у власності нардепа також є декілька квартир і машин.

До слова, на скандал із Тищенком відреагував Андрій Єрмак. Він зазначив, що поведінка нардепа є ганебною, а правоохоронцям є на що реагувати.

Про підозру повідомили не лише Тищенку

Правоохоронці повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях за катування та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

У відомстві зазначили, що слідчі дії тривають, і продовжуються заходи зі встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Наразі точно відомо про двох осіб, причетних до нападу на військового у Дніпрі:

Поліцейський Богдан Писаренко з Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні. Зауважимо, що його уже звільнили.

Помічниця народного депутата Евеліна Андрієвська, яка фігурує на сайті "Миротворець" за "заперечення російської агресії" та "участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками".

Інші нападники були в балаклавах.