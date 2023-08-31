ДБР розслідує авіакатастрофу двох бойових гелікоптерів на Донеччині
Джерело:ДБР
ДБР розпочало розслідування авіатрощі двох гелікоптерів Мі-8. Вона сталась 29 серпня 2023 року у Краматорському районі Донеччини.
Тоді під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Загинуло 6 військовослужбовців Збройних Сил України.
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Технічний стан гелікоптерів ретельно вивчать
У ДБР повідомили, що в рамках розслідування особливу увагу приділять вивченню технічного стану Мі-8, а також дотриманню правил підготовки до польотів.
Крім цього, серед версій слідства ворожа диверсія чи ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.
У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії,
– мовиться в повідомленні.
Також у відомстві наголосили, що втрата кожного воїна – величезна втрата для усієї країни.
Попередньо слідство вважає, що причина у порушенні правил польотів або підготовки до них.
Винному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Катастрофа Мі-8 на Донеччині: останні новини
- Трагедія сталася у Краматорському районі. Що стало причиною катастрофи, наразі невідомо. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
- Є інформація, що російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, аби убезпечитися від ймовірного ураження.
- Спочатку були повідомлення, що авіакатастрофа сталася на Бахмутському напрямку. Однак, у ДБР зазначили, що в Краматорському районі.