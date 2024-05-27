Обставини прориву кордону у Харківській області: у ДБР прокоментували деталі розслідування

На Харківщині 10 травня 2024 року ворогу вдалось прорвати оборону українських захисників. Попередньо ДБР кваліфікувало цю справу, як самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби.

Тоді окупантам під час штурмів українських позицій вдалося прорвати перший ешелон оборони та захопити декілька населених пунктів Харківської області.

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ДБР перевіряє рівень забезпечення ЗСУ та зведення фортифікаційних споруд

У межах досудового розслідування ДБР перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, будівництво фортифікаційних споруд та взаємодію між військовими. Також Бюро перевіряє дії керівництва Харківщини "у ході наступальних дій противника, до та після них". Окрім цього, слідчі вивчають можливі факти безпідставного залишення позицій деякими українськими підрозділами.

"Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця", – запевняють у ДБР.

Слідство вже встановило похвилинний розвиток подій. Наразі ведуть низку важливих експертиз.

Попередня кваліфікація – самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби,

– пишуть у ДБР.

Там також додали, що всі процесуальні дії проводять "з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань".

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