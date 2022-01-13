ДБР викрило на шахрайстві радника голови Держекоінспекції
Джерело:ДБР
ДБР викрило на шахрайстві радника голови Держекоінспекції, який заволодів 17 тисячами доларів. Відомо, що це екснардеп від "Блоку Петра Порошенка".
Народний депутат 8 скликання, за інформацією Державного бюро розслідувань, незаконним шляхом заволодів 17 тисячами доларів. Він обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції.
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За винагороду екснардеп обіцяв допомогу у вирішенні проблеми
Як повідомили у ДБР, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. За 17 тисяч доларів радник планував "вирішити питання": воно полягало в отриманні позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля.
Під час першої передачі коштів експолітик отримав 2 тисячі доларів. А 13 січня – під час отримання решти – 15 тисяч в американській валюті – він потрапив у руки Державного бюро розслідувань.Зверніть увагу! Поки у фігуранта справи проводять обшуки – за місцем роботи та проживання. Також перевіряють, чи причетні до злочину співробітники Міністерства захисту довкілля.
Мовиться про Андрія Немировського, – ЗМІ
У ДБР імені затриманого не називають. Проте "Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на власні джерела, що мовиться про нардепа Андрія Немировського. У соцмережах колишнього нардепа справді у одному з місць праці вказано "радник голови Державної екологічної інспекції".
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Останні випадки резонансного шахрайства в Україні:
- ДБР розкрило масштабну схему розкрадання коштів, що виділяються КМДА для оплати робіт з капітального ремонту парків та скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці. Мовиться про 1,7 мільйона гривень.
- Співробітники ДБР викрили також корупційну схему, до якої причетний посадовець Київзеленбуду. Він заробляв на "відкатах".
- Про підозру повідомили і чиновниці Держгеокадастру. Вона незаконно передала у приватну власність землі на майже 4 мільйони гривень.
- Нажився аж на 74 мільйони гривень підприємець з чиновниками на Житомирщині. Вони організували незаконну схему приватизації землі.
Дивіться у відео, через що в українців "підгорало" за останній рік: