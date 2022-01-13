ДБР викрило на шахрайстві радника голови Держекоінспекції, який заволодів 17 тисячами доларів. Відомо, що це екснардеп від "Блоку Петра Порошенка".

Народний депутат 8 скликання, за інформацією Державного бюро розслідувань, незаконним шляхом заволодів 17 тисячами доларів. Він обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції.

Актуально Суд арештував усі акції заводу "Більшовик": можливе зловживання під час приватизації

За винагороду екснардеп обіцяв допомогу у вирішенні проблеми

Як повідомили у ДБР, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. За 17 тисяч доларів радник планував "вирішити питання": воно полягало в отриманні позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля.

Під час першої передачі коштів експолітик отримав 2 тисячі доларів. А 13 січня – під час отримання решти – 15 тисяч в американській валюті – він потрапив у руки Державного бюро розслідувань.

Мовиться про Андрія Немировського, – ЗМІ

Поки у фігуранта справи проводять обшуки – за місцем роботи та проживання. Також перевіряють, чи причетні до злочину співробітники Міністерства захисту довкілля.

У ДБР імені затриманого не називають. Проте "Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на власні джерела, що мовиться про нардепа Андрія Немировського. У соцмережах колишнього нардепа справді у одному з місць праці вказано "радник голови Державної екологічної інспекції".

Читайте також Правоохоронці викрили шахраїв, які обдурили громадян ЄС на 18 мільйонів

Останні випадки резонансного шахрайства в Україні:

ДБР розкрило масштабну схему розкрадання коштів, що виділяються КМДА для оплати робіт з капітального ремонту парків та скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці. Мовиться про 1,7 мільйона гривень.

Співробітники ДБР викрили також корупційну схему, до якої причетний посадовець Київзеленбуду. Він заробляв на "відкатах".

Про підозру повідомили і чиновниці Держгеокадастру. Вона незаконно передала у приватну власність землі на майже 4 мільйони гривень.

незаконно передала у приватну власність землі на майже 4 мільйони гривень. Нажився аж на 74 мільйони гривень підприємець з чиновниками на Житомирщині. Вони організували незаконну схему приватизації землі.

Дивіться у відео, через що в українців "підгорало" за останній рік: