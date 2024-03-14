Два дні тому російські повстанці розпочали спецоперацію на території країни-агресорки. Вони вступили у протистояння з регулярними військами Кремля.

Російський доброволець Олексій Барановський в ефірі телемарафону розповів, де наразі відбуваються головні бої, передає 24 Канал.

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Окупанти "прокинулися"

За словами військового, сьогодні, на відміну від попередніх днів спецоперації, вже йдуть важкі бої. Вони точаться, як у Бєлгородській, так і Курській областях.

У Курській області епіцентром протистояння залишається населений пункт Тьоткіно та його околиці. Барановський наголосив, що там тривають справжні бойові дії.

Тьоткіно – селище на кордоні з Сумщиною: дивіться на карті

У Бєлгородській області бої відбуваються у місті Грайворон та прилеглих селах.

Грайворон розташований за 7 кілометрів від кордону з Україною: дивіться на карті

Доброволець зазначив, що після пропущених ударів у перші дні російська армія перегрупувалася і, так би мовити, прийшла трохи до тями.

Барановський каже, що наразі війська Кремля намагаються активно витіснити повстанців з території країни-агресорки. Однак, у них це не дуже добре виходить. "Але бої йдуть важкі і в Курській, і Бєлгородській областях", – підкреслив Барановський.

Яких успіхів досягли повстанці

У ГУР підтвердили активні бойові дії у двох областях Росії.

Сьогодні, 14 березня, вдень у телеграм-каналі "Легіону Свободи" добровольці розповіли, про перебіг подій на українсько-російському кордоні. Вони запевнили, що їм вдалося просунутися на кілька десятків кілометрів вглиб країни-агресорки, а також захопити полонених.

Так, начальник штабу РДК Олександр "Фортуна" повідомив про бої в районах населених пунктів Сподарюшино та Козинки у Бєлгородській області. Крім того, він наголосив, що тут у РДК немає втрат, однак армія Путіна зазнала втрат як в живій силі, так і техніці. Також повстанці взяли у полон кілька окупантів. Їх передали українській стороні для поповнення обмінного фонду.

Як відреагував Путін

: "Фортуна" зазначив, що ця операція готувалася кілька місяців. Її реалізовують виключно РДК, легіон "Свобода Росії" чи Сибірський батальйон . ЗСУ забезпечують логістику на території України. Військовий наголосив, що у боях на території Росії беруть участь бійці, які повернулися з авдіївського фронту.

Слід зауважити, що реакція російського диктатора з'явилася лише на другу добу після прориву кордону. Очільник Кремля добровольців назвав "іноземними найманцями". Він звинуватив Київ, що, мовляв, той прагне захопити території країни-агресорки, аби обміняти їх під час переговорів.