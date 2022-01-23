"Де-факто неможливо": Росія не вірить у відключення від SWIFT

23 січня 2022 , 17:38
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Джерело:

ТАСС

Захід обговорює можливість відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT, якщо Кремль зважиться на нове вторгнення в Україну. Однак у Москві спокійні, адже вважають, що відключення не станеться.

Про це сказав керівник делегації Росії на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов. Він назвав відключення Росії від SWIFT "де-факто неможливим".

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Гаврилов вважає, що Росію хочуть лише налякати.

Це неможливо просто де-факто. Відключити Росію з нафтою, з газом та з усіма справами. Вони сміються?
– заявив він.

Гаврилов також назвав авторів ідеї про відключення "тваринами, які їдять кактус, він колеться, а вони все одно продовжують".

До теми. В МЗС Австрії заявили, що Євросоюз готує санкції проти Росії, але вони не стосуватимуться "Північного потоку-2".

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Автор: Тетяна Пасічник