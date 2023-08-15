Спокуса арештувати Путіна дуже велика: чи наважиться глава Кремля поїхати до Ердогана

Можливий візит кремлівського диктатора Владіміра Путіна в Туреччину викликає багато сумнівів. І от нещодавно турецьке видання заявило буцімто узурпатор не приїде в Анкару, однак все ж зустріч з Реджепом Ердоганом відбудеться.

Ймовірно, президент Туреччини приїде в Росію, де і зустрінеться з бункерним. Російський політолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Путін боїться і занадто цінує себе, тому не ризикне поїхати у країну НАТО.

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"Ще пів року тому, коли мене запитували, чи боїться Путін я так впевнено не міг говорити й шукав інші пояснення, чому він не їздить на фронт. Зараз я все більше схиляюсь до того, особливо після пригожинського заколоту, що він боїться", – зазначив російський політолог.

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Рятівник людства від божевільного маніяка

Складно уявити, які гарантії може дати диктатору Ердоган, щоб він йому повірив, адже спокуса арештувати Путіна велика. Якби президент Туреччини все ж зробив це, то навіть складно уявити як зміцнилася б його позиція у світі.

Фактично він був би рятівником людства від божевільного маніяка. Уявіть, що хтось би під час Другої світової війни арештував Адольфа Гітлера,

– мовив Галлямов

Для того аби підкріпити російський пропагандистський дискурс Путіну треба їхати в Туреччину. Так, диктатор продемонструє те, що він не в ізоляції і йому байдуже на ордер Міжнародного кримінального суду.

Зустріч Путіна з Ердоганом: останні новини

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на можливу зустріч Владіміра Путіна з президентом Реджепом Ердоганом. Таким візитом російський диктатор, ймовірно, хоче показати "залежність" Туреччини від Росії.

Однією з тем зустрічі Путіна та Ердогана може стати відновлення зернової угоди. Турецького президента вважають одним із тих, хто може вплинути на диктатора.

За словами керівника аналітичного центру "Вежа" Валерія Клочка, президент Туреччини діє виключно заради своїх інтересів й з Заходом це питання не обговорював.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Все через незаконну депортацію українських дітей на територію Росії.