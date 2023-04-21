Не лише Бахмут: у Міноборони назвали місця, де ворог теж наступає

Епіцентром запеклих боїв залишається Схід. Російські окупанти наступають на чотирьох напрямках одночасно, тобто не лише на Бахмутському.

Ворог одночасно наступає на Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Росіяни намагались просуватись в інших місцях

На більшості напярмків ворогу не вдається просуватись вперед. Все завдяки нашим захисникам, які не лише обороняються, а й активно діють.

Проте Маляр зауважила, що цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках – Куп'янському та Шахтарському. Наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов.

У Бахмуті – найгарячіше

Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Там йдуть запеклі бої. Противник атакує, знищує вщент будинки і споруди.

На окремих ділянках росіяни просуваються. Проте мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог має величезні втрати втрати. Відтак сили оборони контролюють ситуацію, хоч вона залишається напружена.

Рішення схвалюють відповідно до військової доцільності.

Загальна картинка фронту