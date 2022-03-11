Врятуватись від війни: які країни приймають біженців з України

Від початку вторгнення російських військ в Україну, за даними ООН, 2,5 мільйони людей залишили країну. Які країни та на яких умовах готові приймати українців – у нашому матеріалі.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що близько двох мільйонів українців через напад Росії стали внутрішніми переселенцями. Ще близько 2,5 мільйонів залишили Україну.

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Через те, що російські окупаційні війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури та нищать житлові будинки простих українців, люди вимушені ратуватись в інших країнах світу.

За даними ООН, станом на 7 березня українців прийняли:

Польща – 1 027 603 біженців;

Угорщина – 180 163;

Молдова – 82 762;

Словаччина – 128 169;

Румунія – 78 977;

Росія – 53 300 (ця цифра може стосуватись мешканців підконтрольних бойовикам анклавів "ДНР" та "ЛНР");

Білорусь – 406.

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Що потрібно знати про статус біженця в ЄС

Відповідно до постанови Євросоюзу, громадяни України, які шукають притулку у зв’язку з війною, можуть залишатися у країнах Європейського Союзу до трьох років без необхідності попередньо подавати прохання щодо надання притулку.

Йдеться про такі країни, як

Бельгія,

Швейцарія,

Фінляндія,

Німеччина,

Чехія,

Австрія,

Словенія,

Хорватія,

Болгарія,

Греція,

Італія,

Франція,

Іспанія,

Португалія,

Латвія,

Литва,

Естонія,

Ірландія.

Що таке статус біженця? Це – правовий інститут, створений з метою надання захисту і допомоги людям, яким загрожує переслідування в їхніх країнах проживання.



Біженці та особи, що шукають притулок, мають ряд прав, які закріплені в Женевській конвенції та національному законодавстві кожної країни. Зазвичай, це право залишатися в країні (тимчасово або безстроково), право на отримання житла і соціальної допомоги, право на участь в інтеграційних програмах, навчання, роботу і возз'єднання сім'ї.

Процедуру подання та розгляд клопотання від особи, що шукає притулок, у кожної країни своя.

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Статус біженця не призначений для підвищення чийогось матеріального стану. Не може отримати статус біженця особа, підозрювана у вчиненні злочину проти світу, військового злочину, злочину проти людяності або тяжкого злочину неполітичного характеру.

Органи влади будь-якої країни зобов'язані інформувати будь-яку людину про процедуру отримання статусу біженця, про права та обов'язки біженців і осіб, які шукають притулок. На ряду зі статусом біженця існують і інші види захисту (наприклад, гуманітарний статус), які надаються у випадку порушення прав людини.

Польща

Польща стала тією країною, яка прийняла на себе одну з найбільших хвиль українських біженців. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі заявив, що Польща готова приймати стільки громадян, скільки буде на її на кордонах.

Зараз, за словами премʼєра Матеуша Моравецького, до країни вже приїхали понад 1 млн біженців, більшість — жінки та діти. Греція заявила, що прийме частину українських біженців з Польщі – зараз країна готова наддати прихисток 30 000 українських біженців.

Українці зможуть на законних підставах провести в Польщі 18 місяців, у разі потреби термін перебування буде подовжений. Люди зможуть спокійно працювати в Польщі та матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.

Поляки, які приймають у себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави – близько $8,7 на день, або близько $263 на місяць. У польських приймальних пунктах українців забезпечують харчуванням та медичним обслуговуванням. Кордон можна перетнути без закордонного паспорта та сертифіката вакцинації.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

Платформа SosUA.pl. Тут біженці з України можуть отримати допомогу, та сконтактуватися з поляками, які можуть допомогти з тимчасовим проживанням. Сайт доступний трьома мовами: польською, українською та російською.

Pomoc dla Ukrainy | Допомога Україні Ця група була створена для людей з України, які змушені тікати та шукати безпечного притулку за межами своєї країни. Тут ви знайдете оголошення про надання/оренду квартир, кімнат, будинків в Польщі та інші форми допомоги.

Словаччина

У МВС Словаччини оголосили, що країна готова прийняти всіх громадян, які тікають від війни.

В’їзд дозволили навіть громадянам без дійсного паспорта. Проте це буде можливо лише після індивідуального спілкування з прикордонниками. Сертифікат вакцинації також непотрібен.

Разом з тим, перед перетином кордону українцям наполегливо рекомендують взяти із собою:

проїзний документ, посвідчення особи (навіть прострочене) або водійське посвідчення, або будь-які інші документи, які у вас є (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, тощо),

сертифікати підтверджуючі найвищий досягнутий рівень освіти (про вищу або середню освіту),

ліки та медичну документацію,

особисті, цінні для вас речі.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

Міграційний інформаційний центр Словаччини надає безкоштовні консультації та послуги для громадян що прямують до Словаччини. Допомога з транспортом, допомога з житлом, юридична допомога.

З України до Словаччини – сторінка, яка регулярно актуалізується з ресурсів Міністерства внутрішніх справ Словаччини.

Kto pomôže Ukrajine. Онлайн-платформа, яка охоплює різні форми допомоги громадянам України у Словаччині.

Угорщина

Уряд Угорщини також відправив людей для допомоги громадянам України. Міністр оборони Тібор Бенко говорить, що країна планує прийняти близько 600 тис. українців. З 28 лютого вздовж кордону з Україною розпочали працювати шість центрів допомоги українським біженцям.

Для перетину кордону українцям рекомендують мати при собі хоча б мінімальний перелік документів, які дозолять встановити особу та особу дітей, а також документи, які зможуть довести ваші родинні зв’язки з неповнолітніми, які слідують без супроводу хоча б одного з батьків, а з іншими родичами.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

Угорський Гельсінський Комітет надає всю необхідну інформацію для тих, хто прямує до Угорщини

Молдова

Президент Мая Санду також заявила про готовність Молдови надавати допомогу українцям. КПП на спільному кордоні працюють у посиленому режимі. Там українці можуть безкоштовно отримати екстрену медичну допомогу, харчування та іншу допомогу.

До країни українців пускатимуть навіть без закордонних паспортів та сертифікатів вакцинації. Перетнути кордон можна буде на підставі внутрішніх документів. Дітей пропускатимуть на підставі свідоцтва про народження, звичайного або закордонного паспорта. Також до Молдови дозволять в'їжджати автомобілям без зелених карток. Але власники мають купити їх протягом 24 годин із моменту в'їзду.

У Молдові українським біженцям полегшили процес працевлаштування. Громадяни України зможуть працювати у країні без набуття права на тимчасове перебування. Вони можуть звернутися безпосередньо до роботодавця для укладання індивідуального трудового договору, не звертаючись до Бюро з міграції та притулку.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

Молдова для українців Портал для тих, хто прямую до Молдови. Проживання, транспорт, консультування, одяг та їжа.

DOPOMOGA Корисна информація для біженців з України до Молдови. Притулок, проживання, робота, їжа, ліки та інше.

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Чехія

Прага готова приймати всіх українців, які потребуватимуть допомоги через напад Росії.

Для в'їзду до Чехії достатньо лише біометричного паспорта. Діти можуть приїздити без паспортів тільки зі свідоцтвом про народження. Всі власники закордонного паспорту України мають право на безплатний проїзд у всіх потягах "Чеської залізниці".

Від кордонів до місця призначення можна доїхати як спеціально виділеним транспортом (автобуси, потяги) так і з волонтерами, які постійно чергують біля кордонів. Всі перевезення є безкоштовними, українців закликають не платити нікому грошей та негайно повідомляти поліцію про такі випадки.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

На порталі Stojimezaukrajinou зібрана вся корисна інформація (житло, транспорт, одяг, психологічна та юрідична допомога).

Сторінка Посольства України в Чехії оперативно відповідає на всі запити та викладає корисну інформацію (сайт посольства останнім часом має стабільні проблеми у роботі).

Телефон гарячої лінії (житло, документи тощо): +420 974 801 802 (працює цілодовобо).

Румунія

Для перетину кордону достатньо закордонного біометричного паспорта. Якщо він відсутній — можна скористатися українським паспортом. Діти віком до 16 років, які їдуть з батьками, мають показати свідоцтво про народження. Крім того, діти мають право перетнути кордон з одним із батьків (без офіційного дозволу іншого з батьків). Якщо дитина їде зі знайомими чи родичами, то потрібен дозвіл на виїзд, завірений у нотаріуса, одного з батьків.

Агенції з працевлаштування переформатують свою роботу у зв’язку з напливом українців, які змушені залишити свою батьківщину в умовах війни. Жінки зможуть працювати в торгівлі, сфері обслуговування, логістиці, галузі e-commerce, на підприємствах харчової промисловості.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

Допомога RO Веб-платформа для підтримки людей з України, які хочуть звернутися за допомогою до Румунії в цей складний період. Інформація про процедуру в’їзду в країну, способи подачі заявок про надання статусу біженця українцям в Румунії, які їх права та обов’язки та корисні ресурси під час їх перебування в країні.

Сильні разом – приватна ініціатива румунських волонтерів. Допомогають громадянам, які тікають від війни в Україні в Румунію.

"Об'єднані за Україну – United for Ukraine" У цій групі можна попросити допомогу у наших друзів з Румунії (житло, ліки, речі робота).

Refugees Romania – агрегатор пропозицій від волонтерів Румунії. Притулок, проживання, робота, їжа, ліки та інше.

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Естонія

Громадяни України можуть в’їхати в Естонію без візи з дійсним проїзним документом. Усі особи, що прибувають на прикордонний контроль, проходять перевірку відповідно до Шенгенського кодексу про кордони. Естонія також дозволила громадянам України залишатися у країні після закінчення дії візи.

Українцям, які втекли до Естонії запропонують розміщення та іншу підтримку спільними зусиллями друзів, родичів, соцслужб і благодійних організацій, безкоштовну можливість вивчати естонську мову і відвідувати курси адаптації для іноземців. Також їм буде надане медичне страхування і право працювати, для дітей - можливість отримувати базову освіту.

Крім того, ці українці зможуть подати заявку на додаткову підтримку до органів місцевої влади.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

Конгрес естонських українців (ukr.est.congress@gmail.com)

+372 5232275

Український Культурний Центр (labora.tallinn@gmail.com)

+372 56502572

Асоціація українських організацій в Естонії

+372 55659763

Ірландія

Ірландія екстрено скасовує візовий режим для українців, які в’їжджатимуть до країни. Зараз українці, які в’їжджають до Ірландії без візи, на протязі 90 днів після прибуття повинні легалізувати свій статус або подати заяву про притулок через систему Міжнародного захисту.

Одним з варіантів буде отримати дозвіл на проживання згідно з директивою ЄС про тимчасовий захист, яка дозволить людям, що втікають з України, жити в країні ЄС з правом доступу до освіти та ринку праці.

Програма тимчасового захисту ЄС дозволить людям, які втікають від війни в Україні, отримати дозвіл на проживання в ЄС, ходити в школу або коледж, працювати і користуватися послугами охорони здоров’я.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

Міністерство юстиції уряду Ірландії

Українське посольство в Дубліні

Німеччина

Німеччина також приймає українських біженців за спрощеною процедурою, українці у цій країні отримують прихисток за замовчуванням.

Для вʼїзду до Німеччини громадянам України віза не потрібна. Наявність паспорта дозволяє перебувати на території країни протягом трьох місяців. Отримання статусу біженця дозволяє проживати у Німеччині рік з можливістю подовження на три роки.

Відсутність закордонного паспорта не є перешкодою для визнання такої людини біженцем.

Отримати всю необхідну інформацію можна тут:

На сайті @ukrainehelpberlin зібрали корисну інформацію для тих, хто планує їхати в Берлін.

Іспанія

Іспанія також спростила режиму перетину кордону для українців: для в’їзду у країну потрібний закордонний паспорт. Віза та сертифікат вакцинації не вимагаються.

Враховуючи те, що країна не межує з Україною, громадянам доведеться прибувати не до пунктів пропуску Іспанії, а перетинати кордон раніше – з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною чи Молдовою, і лише тоді за допомогою волонтерів літаком, автобусом чи потягом їхати далі.

Усі українці, які прибули до Іспанії та не мають коштів, можуть розраховувати на захист держави. Це стосується як тих громадян, які прибули з України після 24 лютого, так і тих, які на той момент перебували в Іспанії й не змогли повернутися до своєї країни.

Особи без громадянства, які звернулися за статусом біженця, зазвичай не отримують дозволу на роботу. Проте для українців це положення можуть переглянути.

Великобританія

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Британія може прийняти 200 тисяч українських біженців.

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Українці можуть подати заявку на отримання сімейної міграційної візи, якщо їхні близькі родичі є громадянами Великої Британії, які проживали в Україні.