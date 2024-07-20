Росіяни наступають відразу на кількох напрямках: у розвідці Британії розкрили, де найбільше

Ворог продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту. У британській розвідці розкрили, де зараз окупанти зосередили основні зусилля.

Так, основні наступальні зусилля ворожої армії на лінії фронту зосереджені саме на Авдіївському напрямку. Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 20 липня.

Дивіться також Бій тривав з вечора аж до ранку, – у "Таврії" назвали 2 найбільш напружені ділянки фронту

Де росіяни зосередили основні зусилля

Ймовірно, Авдіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль і, відповідно, там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи,

– стверджує британська розвідка.

У звіті також йдеться про те, що окупаційна армія продовжила просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Крім того, окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк.

За даними розвідки, його вважають добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Яка ситуація в районі Нью-Йорка: дивіться на карті

Водночас біля Часового Яру особливі просування не відбулися. На цій ділянці фронту масштабних штурмів російської піхоти протягом останніх днів не було та загарбники здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.

"Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки та розвідувальну діяльність", – кажуть у британському оборонному відомстві.

Водночас Третя окрема штурмова бригада повідомила, що Росія в Харківській області продовжує свою активність. Зокрема, вороги далі тиснуть.

Останні новини про війну: коротко