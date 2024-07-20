Росіяни наступають відразу на кількох напрямках: у розвідці Британії розкрили, де найбільше
Джерело:Ministry of Defence
Ворог продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту. У британській розвідці розкрили, де зараз окупанти зосередили основні зусилля.
Так, основні наступальні зусилля ворожої армії на лінії фронту зосереджені саме на Авдіївському напрямку. Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 20 липня.
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Де росіяни зосередили основні зусилля
Ймовірно, Авдіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль і, відповідно, там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи,
– стверджує британська розвідка.
У звіті також йдеться про те, що окупаційна армія продовжила просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Крім того, окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк.
За даними розвідки, його вважають добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
Яка ситуація в районі Нью-Йорка: дивіться на карті
Водночас біля Часового Яру особливі просування не відбулися. На цій ділянці фронту масштабних штурмів російської піхоти протягом останніх днів не було та загарбники здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.
"Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки та розвідувальну діяльність", – кажуть у британському оборонному відомстві.
Водночас Третя окрема штурмова бригада повідомила, що Росія в Харківській області продовжує свою активність. Зокрема, вороги далі тиснуть.
Останні новини про війну: коротко
- Окупанти в Донецькій області перекидають нову військову техніку. Так, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зауважив, що росіяни для перекидання техніки окупанти будуть використовувати залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Також вороги маркують свою техніку іншою літерою, ніж раніше – домарковують свою техніку, крім латинської букви V, літерою F.
- Речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що Росія відновила інтенсивність штурмів на Запоріжжі. Водночас окупанти не припиняють атакувати в районі Кринок Херсонської області.
- Також речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, як вихід з Кринок впливає на ситуацію на фронті. За його словами, ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.