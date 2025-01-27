Росія має успіх у районі Покровська: Deep State оновили карту ворожого наступу

На Донеччині тривають важкі бої. Росіяни наступають, проводять штурми. На жаль, ворог має просування.

Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. За останню добу там відбулося майже 80 боєзіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Як змінилася лінія фронту

Уночі аналітики оновили карту фронту. Виявилося, що росіяни мали просування на Торецькому та Покровському напрямках.

Ворог просунувся у Торецьку: дивіться на карті

У середині січня Deep State повідомляли про погіршення ситуацї у Торецьку. Там активізувалися бойові дії, російські війська захопили більшість багатоповерхівок та намагаються закріпитися у місті. Зазначалося, що мікрорайон "Забалка" вже майже під контролем окупантів.

У районі Покровська противник мав успіх у двох населених пунктах. Він просунувся вперед поблизу Андріївки та Новоєлизаветівки.

Яка ситуація в Андріївці: дивіться на карті

Що відбувається в Новоєлизаветівці: дивіться на карті

Нагадаємо, що ворог планує уникнути міських боїв за Покровськ. Загарбники хочуть взяти місто в кільце, аби змусити Сили оборони вийти з нього. Нещодавно українські захисники розгромили окупантів під час їх спроби наступу поблизу Єлизаветівки.

До слова, російські ЗМІ стверджували, що їхні війська захопили Велику Новосілку. Втім, за словами, за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, бої там ще тривають.