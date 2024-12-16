Росіяни рвуться до Дніпропетровщини і масштабно штурмують Сіверськ: огляд карти фронту від ISW

Запеклі бої на фронті не згасають. Росіяни мали успіхи на Покровському, Времівському і Торецькому напрямках.

За останню добу на фронті відбулося понад 200 боєзіткнень. Найбільша кількість боїв точилася на Сіверському напрямку. В Інституті вивчення війни проаналізували, як змінилася карта фронту станом на 15 грудня 2024 року, передає 24 Канал.

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Масований штурм окупантів на Сіверщині

14 грудня на північ, схід і південь від Сіверська російські війська здійснили тристоронній механізований штурм із понад 400 людей особового складу, до 30 одиниць бронетехніки, 13 багі та 60 мотоциклів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що окупанти незначно просунулися під час механізованого штурму приблизно розміром роти на північ від Веселого (на південь від Сіверська).

ISW наразі не може підтвердити ступінь прогресу Росії в цій атаці. Експерти зазначають, що штурм Сіверська вказує на те, що російські сили, схоже, вчаться проводити більш ефективні штурми, але залишаються далекими від відновлення маневру на полі бою. Цей російський штурм був набагато масштабнішим і злагодженішим, ніж більшість російських штурмів на Сіверському напрямку.

Що відбувається на Курщині, Харківщині і Луганщині

Окупанти 15 грудня продовжили наступальні операції на головному українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські військові блогери стверджували, що загарбникам буцімто вдалося просунутися в районі Черкаського Поріччя та від Плехового в напрямку Куриловки. Водночас доказів цим заявам немає.

В Інституті вивчення війни зауважили, що 14 і 15 грудня росіяни вели наступальні операції на північ від Харкова в районі Високої Яруги і Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого. Однак і тут ворог просування досягти не зміг. Ба більше, за словами російського воєнкора, українські сили змогли контратакувати поблизу Глибокого.

Противник не припиняє штурми на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Однак і тут він не зумів досягти підтверджених успіхів. Так звані воєнкори розповідають про захоплення Дворічної, що на півночі від Куп'янська.

Зверніть увагу! Росіяни утримують плацдарм на західному березі Осколу у районі Масютівки і поступово просуваються до Дворічної.

Командир українського батальйону, який діяв на Куп’янському напрямку, заявив, що російські війська спрямовують усі свої сили в цьому районі на відкидання Сил оборони зі східного (лівого) берега річки Оскіл.

Обстановка на Курщині, Луганщині і Харківщині / Фото ISW

Яка ситуація на Донеччині

В ISW заявили, що ворог нещодавно просунувся на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що росіяни прорвалися на захід уздовж вулиці Володіна в західному Торецьку.

Росіяни мають успіх у Торецьку / Фото ISW

Також окупанти мають просування на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, свідчать, що загарбники нещодавно просунулися на схід від Українки (на південь від Покровська та на захід від Селидового).

Військовий оглядач Костянтин Машовець і розвідка міноборони Британії 15 грудня повідомили, що окупаційні війська захопили Шевченко (на південь від Покровська). Тим часом російські воєнкори заявили, що загарбники відступили на північ від Шевченка після того, як українські війська прорвались у поселення.

15 грудня міноборони Росії заявило про взяття Пушкіного (на південь від Покровська та на захід від Селидового). В ISW кажуть, цей населений пункт під окупантами вже з 13 грудня.

Обстановка біля Покровська / Фото ISW

Нещодавно ворог просунувся на північний схід від Вугледара, на північний захід від Успенівки і через трасу Курахове – Велика Новосілка. Також росіяни окупували село Веселий Гай. Ворог мав просування приблизно на 7,4 кілометра від Костянтинополя.

Росіяни просуваються на Времівському напрямку / Фото ISW