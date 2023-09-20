Із 10 залишаються 2 окупанти: які методи застосовує ворог на Сході

Росія стала уособленням жорстокості й зла. Військове керівництво країни фактично власноруч вбиває росіян на війні в Україні, віддаючи безжальні накази щодо штурмів й атак.

Під час невдалих спроб захопити Бахмут, окупанти активно застосовували тактику "м'ясних штурмів". Тоді ворог втратив близько 100 тисяч солдатів. Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, чи застосовує Росія зараз тактику "м'ясних штурмів".

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Загальна стратегія Росії

На Півдні, де зараз точаться жорстокі бої, російські війська, не рахуючи втрат, лізуть на втрачені позиції та намагаються їх повернути. Ворог знову повертається до "м'ясних штурмів". Ймовірно, така тактика – це не просто ініціатива командира дивізії на Бахмутському напрямку.

Мені, здається, це загальна стратегія російської армії в Україні – відбивати позиції та кидати особовий склад,

– сказав Сазонов.

Росіяни іноді більше переймаються за те, що відбувається з технікою. Особовий склад не настільки важливий для військового керівництва. Окупанти керуються логікою ще часів Другої світової війни, мовляв, баби ще понароджують, а техніка коштує грошей.

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Як змінився склад російських дивізій

З кожним днем російська армія виглядає гірше. Звісно, ворог вчиться, проте вже немає тієї "удалі молодєцкой", з якою окупанти заходили на початку повномасштабного вторгнення, коли йшли колонами й нікого не боялися. Тепер ворог навчився працювати невеличкими групами, але військове керівництво Росії так само не рахує особовий склад.

Вони кидають на поле бою 10 ненавчених бійців. За три дні з 10 залишається 2 солдати. За декілька днів відразу мінус 8 загарбників. Але ці 2 вже навчилися виживати, за пару днів вони вчаться вбивати, й тоді це стає більш-менш боєздатний противник, який створює проблеми,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Ціною величезних втрат Росія отримує мізерну кількість військових, здатних воювати. Водночас екіпірування та підготовка російських загарбників бажає кращого.

"Спершу ішли кадровики з досвідом, всі контрактники. Потім пішли строковики, зеки тощо. Так поступово якість російської армії впала. В Україні також найкращі пішли першими, але поступово покращується ситуація з екіпіруванням та зброєю. У росіян все навпаки", – додав Сазонов.

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