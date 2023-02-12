Професійні бійці в Україну не хочуть: де основний контингент ПВК "Вагнер"

Свого часу основний масив російських бійців під Бахмутом складали ув'язнені ПВК "Вагнер", нині їх починають замінювати на російську армію та мобілізованих. Натомість професійна частина приватної військової компанії навряд виявить бажання відправлятися на війну в Україну.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він переконаний, що кістяк ПВК "Вагнер" воліє залишатися там, де безпечніше і перспективніше з фінансового боку.

Дивіться також Путін вбачає в Пригожині загрозу: чи стануть вони конкурентами

За словами Фейгіна, до ПВК "Вагнер" входить дві категорії бійців. Перша – в'язні, а друга –ветерани, колишні контрактники силових міністерств, які були першоосновою угруповання. Зараз професійні "вагнерівці" переважно перебувають у Африці, бо мають перш за все фінансовий інтерес. Там вони зокрема займаються видобутком корисних копалин.

Професійні "вагнерівці" залишаються у Африці

В Африці перебуває близько п'яти тисяч військових з ПВК "Вагнер", повідомив опозиціонер. Туди не відправляють засуджених, бо звідти їм легше втекти, там перебувають люди професійні, ветерани спецслужб.

Фейгін припускає, що небагато з них виявили бажання їхати на війну в Україну, адже там шансів вижити набагато менше, ніж у Африці.

За які інтереси вони повинні змінювати контракт у Африці на контракт в Україні? Тому я більше схиляюся до думки, що кістяк залишився у Африці,

– додав мовець.

Фейгін про плани ПВК "Вагнер": дивитись відео

Плани на Африку

В африканських країнах ПВК "Вагнер" має великі плани, зауважив опозиціонер. За повідомленнями, "вагнерівці" намагаються функціонувати в 35 країнах Африки. Не обов'язково як воєнна структура, там працюють політтехнологи, інструктори та інші спеціалісти.

Як повідомив Фейгін, в 3 – 4 країнах Африки "вагнерівці" стоять дуже впевнено, особливо в ЦАР, де мають "маріонеткового президента". Подібна ситуація спостерігається і в Малі.

Я б сказав, на них роблять плани на майбутнє саме там. Який сенс від витрачання їх на війні під Бахмутом?,

– наголосив мовець.

Він переконаний, щоб більшість із професійного складу ПВК "Вагнер" зараз залишається в Африці.

ПВК "Вагнер": останні новини