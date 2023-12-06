На випадок блекауту: як зарядити телефон, коли немає світла

Українців попереджають про загрозу блекауту через атаки ворогів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Варто подбати про те, як можна зарядити телефон, якщо вдома немає світла.

Зокрема, можна скористатись різними пристроями та джерелами енергії. Окрім того, є можливість навіть забезпечити себе інтернетом.

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Як зарядити телефон під час блекауту

Зарядити смартфон під час блекауту можна з допомогою найбільш очевидних способів. Зокрема, через:

ноутбук;

портативну колонку;

павербанк, генератор чи портативну зарядну станцію;

авто.

Окрім того, можна прийти у найближчий пункт незламності. Адже вони зазвичай забезпечені генераторами та інтернетом.

В застосунку Дія можна переглянути мапу пунктів незламності та обрати потрібний. Також можна перевірити, чи є там інтернет, мобільний зв'язок, генератор, пандус тощо.

До речі, в Україні вже запрацювали 10 945 пунктів незламності. Через Дію можна обрати найближчий до вас у радіусі 1,5 кілометра. Проте з міркувань безпеки на карту не нанесли пункти незламності в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу