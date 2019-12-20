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      Де в Києві можна купити легальну новорічну ялинку

      151 Читать новость на русском
      Точки продажу ялинок у Києві / 04597.com.ua

      Купити ялинку в Києві до 31 грудня можна буде на 97 законно розміщених сезонних ярмарках із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.

      Про легальні точки продажу ялинок у Києві повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

      Дивіться фото і відео, як у Києві запалили головну ялинку країни 2020 року

      Найбільше ярмарків працюватиме у Дарницькому районі

      • вул. Архітектора Вербицького, 16
      • вул. Бориса Гмирі, 1
      • вул. Бориса Гмирі, 8
      • вул. Декабристів, 9
      • вул. Єлизавети Чавдар, 1
      • вул. Єлизавети Чавдар, 2
      • вул. Михайла Драгоманова, 1
      • вул. Михайла Драгоманова, 5-7
      • вул. Олени Пчілки, 2
      • вул. Олександра Мишуги, 2
      • вул. Олександра Мишуги, 4
      • вул. Михайла Гришка, 1/2
      • вул. Срiбнокiльська, 1/2
      • вул. Срiбнокiльська, 5
      • вул. Срiбнокiльська, 13
      • вул. Урлiвська, 11/44-2
      • вул. Ялтинська, 5-А
      • вул. Ялтинська, 5-Б

      Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус")

      • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
      • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка
      • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
      • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
      • просп. Петра Григоренка, 26
      • просп. Петра Григоренка, 41
      • Харківське шосе, 49
      • Харківське шосе, 57
      • Харківське шосе, 144
      • перетин вул. Анни Ахматової та Михайла Драгоманова
      • вул. Здолбунівська, 2
      • вул. Архітектора Вербицького, 28-А

      Корисно: Графік роботи транспорту в новорічну ніч у Києві

      У Голосіївському районі ярмарки розмістять

      • вул. Ізюмська, 1
      • вул. Лятошинського, 14
      • вул. Академіка Заболотного, 48-А
      • вул. Маршала Конєва, 5
      • вул. Академіка Вільямса, 6-А
      • вул. Васильківська, 11/11
      • У Деснянському районі
      • вул. Теодора Драйзера, 21
      • вул. Градинська, 6
      • просп. Володимира Маяковського, 15
      • просп. Володимира Маяковського, 44
      • просп. Володимира Маяковського, 97

      У Дніпровському районі

      • б-р Ігоря Шамо, 2/7
      • вул. Амвросія Бучми, 10
      • вул. Андрія Малишка, 4-А
      • вул. Івана Миколайчука, 9
      • вул. Миропільська, 25
      • вул. Митрополита Андрея Шептицького,1/2
      • вул. Празька, 1/35
      • вул. Райдужна, 4
      • вул. Регенераторна, 5-В
      • вул. Юрія Шумського, 1
      • просп. Соборності, 2/1
      • просп. Соборності, 4
      • перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо
      • перетин вулиць Сулеймена Стальського та Курнатовського
      • перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова
      • перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського

      В Оболонському районі

      • вул. Бережанська, 22
      • вул. Вишгородська, 44
      • вул. Героїв Дніпра, 30
      • вул. Героїв Дніпра, 32
      • вул. Героїв Дніпра, 34
      • вул. Івана Івашкевича, 6/8-А
      • вул. Йорданська, 17
      • вул. Маршала Малиновського, 3
      • вул. Маршала Малиновського, 12
      • вул. Маршала Малиновського,34
      • вул. Олександра Архипенка, 6-А
      • площа Оболонська, 6 (локація № 1)
      • площа Оболонська, 6 (локація № 2)
      • площа Оболонська, 6 (локація № 3)
      • просп. Героїв Сталінграда, 27
      • просп. Героїв Сталінграда, 46
      • просп. Мінський, 2
      • просп. Оболонський, 1-Б
      • просп. Маршала Рокоссовського, ¾

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      У Подільському районі

      • вул. Верхній Вал, 16
      • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»)
      • вул. Вишгородська, 21/6
      • вул. Маршала Гречка, 18
      • вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1)
      • вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2)
      • просп.Василя Порика, 2 (розподільча смуга)
      • просп. Георгія Гонгадзе, 20
      • просп. Правди, 39
      • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 1)
      • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 2)
      • просп. Правди, 66 (локація № 1)
      • просп. Правди, 66 (локація № 2)
      • просп. Свободи, 2
      • вул. Івана Кавалерідзе, 1
      • вул. Юрія Кондратюка, 2

      У Солом’янському районі

      • б-р Чоколівський, 19-21
      • вул. Солом’янська, 39
      • б-р Чоколівський, 22
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва КМДА Новорічні свята Різдво
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