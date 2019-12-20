Де в Києві можна купити легальну новорічну ялинку
Купити ялинку в Києві до 31 грудня можна буде на 97 законно розміщених сезонних ярмарках із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.
Про легальні точки продажу ялинок у Києві повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Дивіться фото і відео, як у Києві запалили головну ялинку країни 2020 року
Найбільше ярмарків працюватиме у Дарницькому районі
- вул. Архітектора Вербицького, 16
- вул. Бориса Гмирі, 1
- вул. Бориса Гмирі, 8
- вул. Декабристів, 9
- вул. Єлизавети Чавдар, 1
- вул. Єлизавети Чавдар, 2
- вул. Михайла Драгоманова, 1
- вул. Михайла Драгоманова, 5-7
- вул. Олени Пчілки, 2
- вул. Олександра Мишуги, 2
- вул. Олександра Мишуги, 4
- вул. Михайла Гришка, 1/2
- вул. Срiбнокiльська, 1/2
- вул. Срiбнокiльська, 5
- вул. Срiбнокiльська, 13
- вул. Урлiвська, 11/44-2
- вул. Ялтинська, 5-А
- вул. Ялтинська, 5-Б
Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус")
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
- перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
- перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
- просп. Петра Григоренка, 26
- просп. Петра Григоренка, 41
- Харківське шосе, 49
- Харківське шосе, 57
- Харківське шосе, 144
- перетин вул. Анни Ахматової та Михайла Драгоманова
- вул. Здолбунівська, 2
- вул. Архітектора Вербицького, 28-А
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У Голосіївському районі ярмарки розмістять
- вул. Ізюмська, 1
- вул. Лятошинського, 14
- вул. Академіка Заболотного, 48-А
- вул. Маршала Конєва, 5
- вул. Академіка Вільямса, 6-А
- вул. Васильківська, 11/11
- У Деснянському районі
- вул. Теодора Драйзера, 21
- вул. Градинська, 6
- просп. Володимира Маяковського, 15
- просп. Володимира Маяковського, 44
- просп. Володимира Маяковського, 97
У Дніпровському районі
- б-р Ігоря Шамо, 2/7
- вул. Амвросія Бучми, 10
- вул. Андрія Малишка, 4-А
- вул. Івана Миколайчука, 9
- вул. Миропільська, 25
- вул. Митрополита Андрея Шептицького,1/2
- вул. Празька, 1/35
- вул. Райдужна, 4
- вул. Регенераторна, 5-В
- вул. Юрія Шумського, 1
- просп. Соборності, 2/1
- просп. Соборності, 4
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо
- перетин вулиць Сулеймена Стальського та Курнатовського
- перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова
- перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського
В Оболонському районі
- вул. Бережанська, 22
- вул. Вишгородська, 44
- вул. Героїв Дніпра, 30
- вул. Героїв Дніпра, 32
- вул. Героїв Дніпра, 34
- вул. Івана Івашкевича, 6/8-А
- вул. Йорданська, 17
- вул. Маршала Малиновського, 3
- вул. Маршала Малиновського, 12
- вул. Маршала Малиновського,34
- вул. Олександра Архипенка, 6-А
- площа Оболонська, 6 (локація № 1)
- площа Оболонська, 6 (локація № 2)
- площа Оболонська, 6 (локація № 3)
- просп. Героїв Сталінграда, 27
- просп. Героїв Сталінграда, 46
- просп. Мінський, 2
- просп. Оболонський, 1-Б
- просп. Маршала Рокоссовського, ¾
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У Подільському районі
- вул. Верхній Вал, 16
- вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»)
- вул. Вишгородська, 21/6
- вул. Маршала Гречка, 18
- вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1)
- вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2)
- просп.Василя Порика, 2 (розподільча смуга)
- просп. Георгія Гонгадзе, 20
- просп. Правди, 39
- просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 1)
- просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 2)
- просп. Правди, 66 (локація № 1)
- просп. Правди, 66 (локація № 2)
- просп. Свободи, 2
- вул. Івана Кавалерідзе, 1
- вул. Юрія Кондратюка, 2
У Солом’янському районі
- б-р Чоколівський, 19-21
- вул. Солом’янська, 39
- б-р Чоколівський, 22
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