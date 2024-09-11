Це була продумана історія: який неочікуваний крок зробила Гарріс на дебатах

Дебати між Дональдом Трампом і Камало Гарріс пройшли доволі прогнозовано. Обидва кандидати почувалися впевнено, але один момент суттєво вплинув на подальший перебіг подій.

Від Трампа очікували різких коментарів та маніпуляцій. Як розповів 24 Каналу політолог Максим Несвітайлов, він так і не зміг від них стриматися чи взагалі відмовитися від такої стратегії.

До теми Хто програв на дебатах у США та чому Камалі Гарріс занадто рано святкувати перемогу

Що зробила Гарріс під час дебатів

Всі тези, які озвучували один одному кандидати, були передбачуваними. Але складалося враження, що Камала Гарріс підготувалася до дебатів краще й діяла на випередження.

Натомість Трамп сказав низку абсурдних тверджень, які стосувалися абортів на 9 місяці та мігрантів, які нібито "їдять котів і собак". За словами політолога, такі історії були дуже погано "розкручені" й аж ніяк не допомогли політику.

Зверніть увагу! Експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський відзначив, що на дебатах впевненіше виглядав саме Дональд Трамп. Він продемонстрував, що має об’єднаний електорат, натомість Камала Гарріс не змогла відповісти на всі запитання й деякі з них залишила без відповіді.

Непередбачуваним на дебатах став вчинок Гарріс, якого не очікував ні Трамп, ні його команда. Кандидатка від демократів підійшла до свого опонента, привіталася з ним та потисла руку.

Це точно продумана історія і вона спрацювала. Гарріс змогла збити спортивну агресію Трампа. Оскільки він цього не очікував, то стався "розрив шаблону,

– зауважив Максим Несвітайлов.

Рукостискання Гарріс вплинуло навіть на такого досвідченого політика як Трамп. Він став значно стриманішим, ніж очікувалося. Натомість Гарріс обрала більш агресивну стратегію питань і відповідей.

"Опитування показують 63% у Гарріс на противагу 37% Трампа. Саме так і відчувалися дебати. Насправді не було чогось мегафантастичного від жодного з кандидатів, але це точно значно краще, ніж дебати Джо Байдена проти Трампа", – підкреслив Максим Несвітайлов.