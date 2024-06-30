Головне – перемогти Трампа: чи замінять Байдена на виборах після невдалих дебатів

В США 28 червня відбулись перші дебати між чинним президентом Джозефом Байденом та експрезидентом Дональдом Трампом. Байден визнав, що це був його "не найкращий вечір", однак не відмовився від участі у виборах.

Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін сказав 24 Каналу, що дебати пройшли погано для чинного президента і ніхто цього не заперечує. Однак вони також виявились невдалими й для Трампа.

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Байден виконав головне завдання

Проте до висловлювань експрезидента всі звикли та очікували від нього саме такої поведінки.

Виступ Байдена, за словами Рашкіна, розчарував демократів, вони були в паніці, а республіканці раділи, адже вважають, що тепер в них "все буде добре".

Однак їхня проблема в тому, що Трамп не набрав голосів від демократів, адже показав справжнє лице, відверто брешучи. В цьому сенсі завдання Байдена було виконане стовідсотково, адже він показав людям, що яким жахливим є Трамп,

– пояснив він.

Водночас потрібно було ще показати альтернативу Трампу – людину, на яку можна покластися. Проте у демократів зараз відчуття, що такої людини не існує.

Їм потрібно прорахувати наслідки можливого зняття Байдена з виборчих перегонів і заміну його кимось. Однак будь-які дії демократів у цьому напрямку лише підсилять позицію республіканців.

Які шанси у Мішель Обами

"Насправді є кваліфіковані кандидати-демократи, які могли б балотуватися в президенти, якби Байден рік тому відмовився брати участь у виборах", – зазначив політичний діяч.

Проте розмови щодо Мішель Обами, яка може замінити Байдена на президентських виборах, він вважає повним нерозумінням американської політики. Вона ніколи не була політиком, нікуди не обиралась і немає гарантії, що її кудись виберуть.

На сьогодні є 5 – 6 кандидатів від демократів, які готові замінити Байдена, якщо він скаже, що більше не може балотуватись.

Проте він так не скаже – навпаки Байден заявив, що в нього були погані дебати, він вже поводить себе не так, як раніше, однак продовжить виконувати свою роботу, краще, ніж будь-хто,

– зауважив депутат.

Тому окрім чинного президента ніхто не буде брати участі від Демократичної партії. Байдена переоберуть, навіть якщо він не доживе до виборів. Питання, чи проживе він ще 4 роки, абсолютно неважливе. У нього є віцепрезидент, є відповідні інституції і все в США буде нормально. Головне, на думку Рашкіна, перемогти Трампа.