Чому росіяни мовчатимуть про дебати у США: Фейгін оцінив їхнє ставлення до Трампа

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів із Джо Байденом заявив, що умови Росії для припинення війни проти України неприйнятні. Однак, Москва нині ні на що не реагуватиме.

Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що усе через те, що вибори президента США ще не минули. Вони відбудуться у листопаді. Зазначимо, що також Трамп заявив про те, що війна в Україні не повинна була початися.

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Яка позиція Трампа

"Ще результат невідомий. Сумніви щодо того, що Трамп займе однозначно промосковську позицію, уже давно були", – сказав Фейгін.

Владімір Путін, коли давав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, кокетливо заявляв про те, що Трамп непередбачуваний. Мовляв, Кремлю краще домовлятися з Байденом, адже знають те, чого очікувати.

Тому у Москві дійсно невпевнені щодо поведінки колишнього президента США. Водночас у Росії є досвід взаємодії з Дональдом Трампом за часів його президентства.

Чому у Росії не реагуватимуть на заяви

В оточенні Трампа є люди, які закликають його радикалізувати позицію щодо України – розраховувати на доктринальну позицію США, яка традиційно опонує Росії. Тобто – мовиться про підтримку України.

Однак, також є ті, хто мають протилежну позицію. Наприклад, син експрезидента США, який публічно заявляє про неприйняття України.

"Його тягнуть у різні боки. Нині для Трампа вигідно, щоби його позиція не була надто промосковською. Він розраховує перемогти", – наголосив російський правозахисник.

Фейгін додав, що, схоже, така тактика виправдалася, оскільки майже 65% американців, які спостерігали за дебатами, переконані, що у них переміг Дональд Трамп. Тому він може триматися лінії з позицією, що він засуджує Росію. Водночас говоритиме про те, що він "домовиться".

Російським пропагандистам нині немає чого сказати. Поливати (брудом – 24 Канал) Трампа – йому ні гаряче, ні холодно на виборах. Проявляти свою відверту позицію – передчасно. Чекатимуть листопада,

– додав російський правозахисник.

Передвиборчі дебати кандидатів у президенти відбулися у США 27 червня. Джо Байден та Дональд Трамп висловили свої позиції, зокрема, щодо міграції, економіки, конфлікту у Газі та війни в Україні.