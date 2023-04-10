У DeepState сказали, як вирахували найпопулярніше ім'я серед загиблих окупантів

DeepState представили статистику найпопулярніших імен серед росіян, які загинули на війні в Україні. За підрахунками аналітиків, найбільше в українських чорноземах полягло Алєксандров.

Другу й третю позиції лідерства очолили Сєргєї та Алєксєї. Рейтинг вдалося створити на основі різних даних, виявлених та проаналізованих фахівцями. Зокрема, інформацією поділилися друзі з проєкту "Горюшко", які ведуть статистику загиблих окупантів. Про це 24 Каналу сказав співзасновник Deep State Роман Погорілий.

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Не "руські Ваньки", а "руські Саньки"

Раніше було заведено жартома називати окупантів "руськими Ваньками". Однак це ім'я – лише восьме у списку. Погорілий наголошує, що важливо називати росіян правильно: не Олександри, Сергії та Євгени.

А саме Алєксандри, Сєргєї, Євгєнії і так далі. Вся та сволота, яка прийшла на нашу землю,

– акцентує співзасновник Deep State.

Така статистика є вкрай важливою, бо тут підтверджується дуже цікава гіпотеза про загородзагони кадирівців. В оприлюдненому переліку ми не побачили імен Ібрагім, Паша і таке інше.

Це говорить про те що звичайні Ваньки, Саньки гинуть в ім'я ідеї Владіміра Путіна. А позаду знімають тіктоки їхні "ахмадчаї", які не вмирають,

– зауважив Погорілий.

Цікаво також побачити іншу статистику – вікові категорії, чим ці російські військові займалися до того, як прийшли в Україну і загинули тут. Команда проєкту має намір взятися за це, тому що людям справді сподобався такий формат.

"Ми спробуємо попрацювати у цьому напрямку. Слідкуйте за нашим каналом, можливо, це вийде", – підсумував співзасновник Deep State Роман Погорілий.

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