Деескалація та гарантії миру, – Зеленський про те, чого очікує від переговорів з Росією

Володимир Зеленський поділився тим, чого очікує від переговорів з Росією. Президент України пояснив, що прагне деескалації та хоче отримати гарантії миру.

Своїми сподіваннями глава держави поділився у зверненні для учасників конференції з питань реформ в Україні. Вона 20 січня відбувається в місті Лугано у Швейцарії.

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Безпека Європи неможлива без суверенітету України

Володимир Зеленський заявив, що всеосяжна безпека Європи неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших перемовин з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі,

– заявив Зеленський.

Президент пригадав, що Україна створила ринок землі, розблокувала судову реформу та перерахував інші досягнення.

Політик пояснив, що конференція має стати майданчиком для широкої дискусії за участі наших партнерів та бізнесу щодо того, як можна зміцнити стійкість України та прискорити трансформацію.

"Я дуже розраховую, що швейцарський бізнес активно долучиться до реалізації проєктів, які втілюються в нашій країні", – запевнив президент.

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