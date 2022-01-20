Деескалація та гарантії миру, – Зеленський про те, чого очікує від переговорів з Росією
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський поділився тим, чого очікує від переговорів з Росією. Президент України пояснив, що прагне деескалації та хоче отримати гарантії миру.
Своїми сподіваннями глава держави поділився у зверненні для учасників конференції з питань реформ в Україні. Вона 20 січня відбувається в місті Лугано у Швейцарії.
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Безпека Європи неможлива без суверенітету України
Володимир Зеленський заявив, що всеосяжна безпека Європи неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших перемовин з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі,
– заявив Зеленський.
Президент пригадав, що Україна створила ринок землі, розблокувала судову реформу та перерахував інші досягнення.
Політик пояснив, що конференція має стати майданчиком для широкої дискусії за участі наших партнерів та бізнесу щодо того, як можна зміцнити стійкість України та прискорити трансформацію.
"Я дуже розраховую, що швейцарський бізнес активно долучиться до реалізації проєктів, які втілюються в нашій країні", – запевнив президент.
Останні новини щодо перемовин з Росією через ескалацію
- США, ЄС та ОБСЄ проводили перемовини з Кремлем на початку січня. Проте 19 січня Міністерство оборони України повідомило, що Кремль майже завершив стягувати війська до кордонів нашої держави. Відомо, що зараз біля кордонів України вже перебуває понад 127 тисяч військових.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Володимир Путін сам не знає, чи наважиться на кроки, якими усіх лякає.
- 19 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав очільника Кремля обрати "мирний шлях" та уникнути ескалації конфлікту з Україною.
- 19 січня Реджеп Ердоган вкотре наголосив на готовності взяти участь у врегулюванні ситуації на Донбасі. Він навіть запросив Володимира Зеленського та Володимира Путіна провести зустріч у Туреччині.
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