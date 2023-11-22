В Україні зафіксували дефіцит в енергосистемі: громадян закликають економити електроенергію
Нині в Україні вперше за тривалий час зафіксували дефіцит в енергосистемі. Українців закликали економніше споживати електроенергію впродовж доби.
В Укренерго повідомили, що сьогодні, 22 листопада, в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися.
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Причини дефіциту електроенергії
В енергосистемі зафіксовано і прогнозується протягом дня дефіцит електроенергії. В Укренерго розповіли, що наразі є три основні причини дефіциту:
- збільшення споживання через похолодання;
- підвищена аварійність блоків електростанцій;
- недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.
Річ у тім, що частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження. У відомстві додали, що диспетчерський центр Укренерго шукає можливості покриття дефіциту.
Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години,
– наголосили в Укренерго.
Яка ситуація в Українській енергосистемі 22 листопада
Станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 427 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.