Вже кілька днів дефіцит: Шмигаль висловився про важку ситуацію в енергосистемі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні вже кілька днів фіксують дефіцит потужності в енергосистемі. Він закликав українців більш економно споживати електроенергію.

Раніше у ДТЕК попередили, що влітку можливі відключення світла у зв'язку з зростанням навантаження у мережі. Це станеться у випадку, якщо не буде відновлена теплова генерація, підвищиться споживання електроенергії через спеку, а також у випадку браку обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи і відсутності можливості транспортову вати світло.

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Ситуація зі світлом

Денис Шмигаль повідомив, що уже кілька днів Україна вимушена покривати дефіцит в енергосистемі за допомогою європейських партнерів.

Енергетики роблять усе можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти. Як і на початку повномасштабної війни, мусимо згуртуватися, щоб бути стійкими,

– повідомив він.

Прем'єр-міністр закликав українців більш ощадливо використовувати світло, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. Водночас Шмигаль звернувся й до бізнесу з проханням максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Що відомо про відключення