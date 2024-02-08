Такої зброї у росіян немає, – Черник сказав, як ЗСУ досягти паритету по БК на фронті
Європейська оборонна промисловість вже збільшила свої виробничі потужності на 40%. До березня ЄС доставить в Україну 520 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного 1 мільйона 155 тисяч до кінця 2024 року.
Затримки в наданні військової допомоги від Заходу посилюють дефіцит боєприпасів у Збройних Сил України. Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, як українським військовим можна досягти паритету по БК на фронті.
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"Чим компенсувати? Високоточною контрбатарейною боротьбою, чим насправді й компенсуємо. У цій частині ми на порядок випереджаємо противника. Таких систем як AN/TPQ-36 та броньованої машини Cobra у ворога взагалі немає. Саме тому тримаємося. На їхню кількість ми відповідаємо точністю, а особливо боєприпасами М-982 Excalibur, – зазначив військовий експерт.
З травня по вересень 2023 року Сили оборони FPV-дронами знищили понад 3600 артустановок росіян – це 50 артилерійських бригад. Тільки несиметричними відповідями наразі можна досягнути паритету на полі бою.
Otokar Cobra – це турецька повнопривідна бойова броньована машина з колісною формулою 4х4. Окрім чудової мобільності, Cobra також має високий рівень захисту від балістичних, мінних і саморобних вибухових пристроїв. Забезпечує високу продуктивність у найскладніших рельєфах і кліматичних умовах.
M982 Excalibur – високоточний артилерійський снаряд калібром 155 міліметрів. Він має разючу дальність та похибку в декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Excalibur призначається для ведення вогню по стаціонарних цілях з відомими координатами.
Звідки виник дефіцит БК
Те, що Європа нарощує зусилля – дуже хороша новина. На жаль, вона не зможе пришвидшитись у виробництві снарядів чи іншої зброї. Ніхто не чекав, що Росія поверне тип бойових дій у Першу світову війну, коли саме артилерійські боєприпаси визначали долю великих операцій.
Артилерія стала головною після Другої світової війни. Водночас американці, які несуть до 80% воєнних витрат НАТО, зосередилися на виробленні ракет найрізноманітніших класів від BGM-109 до AGM14 Hellfire.
І раптово почалася війна в Україні, яка майже на 95% артилерійська. У Росії на момент вторгнення було понад 20 мільйонів снарядів на складах, а виробляють щомісяця близько 130 тисяч. Заразом США мали 2,5 мільйона боєприпасів, а Європа лише восени 2023 року вийшла на показники в 50 тисяч снарядів на місяць.
Нестача снарядів в України на фронті
- Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що нестача боєприпасів може змусити українські війська ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту. Можливо прийдеться обирати, де територіальні поступки стануть найменш руйнівними.
- Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що дефіцит БК інколи навіть працює на нашу користь. Противник може за день випустити 50 снарядів і всі вони впадуть за 200 метрів й розірвуться в полях. Водночас український міномет може налаштовуватися 2 – 3 години, але з 10 випущених мін 7 прилетять точно туди, куди мали.
- Міністр оборони України Рустем Умєров скерував колегам з ЄС лист, у якому повідомив союзникам, що ЗСУ стикаються з "критичною" нестачею снарядів. Крім того, дефіцит зброї в Україні зростає з кожним днем.