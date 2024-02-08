Такої зброї у росіян немає, – Черник сказав, як ЗСУ досягти паритету по БК на фронті

Європейська оборонна промисловість вже збільшила свої виробничі потужності на 40%. До березня ЄС доставить в Україну 520 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного 1 мільйона 155 тисяч до кінця 2024 року.

Затримки в наданні військової допомоги від Заходу посилюють дефіцит боєприпасів у Збройних Сил України. Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, як українським військовим можна досягти паритету по БК на фронті.

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"Чим компенсувати? Високоточною контрбатарейною боротьбою, чим насправді й компенсуємо. У цій частині ми на порядок випереджаємо противника. Таких систем як AN/TPQ-36 та броньованої машини Cobra у ворога взагалі немає. Саме тому тримаємося. На їхню кількість ми відповідаємо точністю, а особливо боєприпасами М-982 Excalibur, – зазначив військовий експерт.

З травня по вересень 2023 року Сили оборони FPV-дронами знищили понад 3600 артустановок росіян – це 50 артилерійських бригад. Тільки несиметричними відповідями наразі можна досягнути паритету на полі бою.

AN/TPQ-36 Firefinder – рухома радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби. Призначена для виявлення та відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків, забезпечення контрбатарейного вогню, а також може використовуватися для коригування артилерійського вогню своїх підрозділів.



Otokar Cobra – це турецька повнопривідна бойова броньована машина з колісною формулою 4х4. Окрім чудової мобільності, Cobra також має високий рівень захисту від балістичних, мінних і саморобних вибухових пристроїв. Забезпечує високу продуктивність у найскладніших рельєфах і кліматичних умовах.



M982 Excalibur – високоточний артилерійський снаряд калібром 155 міліметрів. Він має разючу дальність та похибку в декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Excalibur призначається для ведення вогню по стаціонарних цілях з відомими координатами.

Звідки виник дефіцит БК

Те, що Європа нарощує зусилля – дуже хороша новина. На жаль, вона не зможе пришвидшитись у виробництві снарядів чи іншої зброї. Ніхто не чекав, що Росія поверне тип бойових дій у Першу світову війну, коли саме артилерійські боєприпаси визначали долю великих операцій.

Артилерія стала головною після Другої світової війни. Водночас американці, які несуть до 80% воєнних витрат НАТО, зосередилися на виробленні ракет найрізноманітніших класів від BGM-109 до AGM14 Hellfire.

І раптово почалася війна в Україні, яка майже на 95% артилерійська. У Росії на момент вторгнення було понад 20 мільйонів снарядів на складах, а виробляють щомісяця близько 130 тисяч. Заразом США мали 2,5 мільйона боєприпасів, а Європа лише восени 2023 року вийшла на показники в 50 тисяч снарядів на місяць.

Нестача снарядів в України на фронті