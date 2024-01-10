Цього бракує дуже сильно: Зеленський про дефіцит зброї та ППО

Україна та світ наразі відчуває дефіцит зброї, а тому важливо продовжувати співпрацю країн у цьому питанні та нарощувати виробництво снарядів, ракет та інших видів озброєння для ефективної протидії російській агресії.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі 10 січня, інформує 24 Канал.

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"Щодо зброї, якої нам не вистачає. Хочу почати з позитивного: сьогодні ми підписали з Литовською республікою угоду про спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, таких контрактів і договорів буде більше, Україна працює над цим.

У світі дефіцит зброї

"Є загальний дефіцит зброї у світі. Є дефіцит зброї і в Україні. Наразі багато викликів для оборони багатьох країн світу", – продовжив український лідер.

Тож, Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в копродукції, а тому Київ почав співпрацю у цьому питані із партнерами США та продовжує її із європейськими союзниками.

Не варто чекати поки весь дефіцит закриється сам собою, цього не буде,

– наголосив він.

Україна потребує засобів ППО

Водночас український президент звернув увагу, що нагальним залишається питання поставок засобів протиповітряної оборони.

"Що стосується того, що ми не в змозі виробляти наразі. Це системи ППО – цього бракує дуже сильно", – додав лідер. Та нагадав, що у "святковий період" – останні дні грудня і перші дні січня Росія вдарила по мирних українських містах, атакувавши цивільну інфраструктуру, дітей, школи, енергетичні об'єкти.

За словами президента, усього було 500 ударів ракет і дронів. Україна змогла відбити 70% цих ударів. Втім, ми втратили людей. Тож, за словами Зеленського, "системи ППО – це те, чого бракує номер 1".

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Оборонний потенціал слід розвивати

Своєю чергою Гітанас Науседа наголосив, що угоди щодо спільного виробництва зброї, які були сьогодні підписані є важливими і окреслюють шлях, яким повинна іти наразі Литва та інші країни ЄС.

"На ринку зброї ми бачимо, що є багато грошей, але дуже мало виробничих можливостей. Ось чому потрібно розвивати військово-промисловий потенціал", – додав Науседа.

Співпраця Литви й України