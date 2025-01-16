Декілька резервуарів досі палають: деталі удару по нафтобазі "Роснєфті" під Воронєжем
- Українські безпілотники вдарили по нафтобазі "Роснєфті" у місті Ліски Воронезької області, що призвело до пожежі декількох резервуарів із паливом.
- Атакована нафтобаза забезпечує паливом російські підрозділи, які воюють в Україні.
Українські безпілотники вдарили по базі "Роснєфті" у місті Ліски Воронезької області. Сталося це у ніч на 16 січня.
Нафтобаза досі палає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
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ЗСУ атакували нафтобазу у Воронезькій області
Пожежа унаслідок влучання українських безпілотників зайнялася потужна. Палає декілька резервуарів із паливом.
Відомо, що атакована нафтобаза забезпечує паливом російські підрозділи, які воюють в Україні.
"Успішному діпстрайку передувала ретельна підготовка та планування ССО", – додали військові.
Як раніше повідомляли у Генштабі, було зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА.
Інші деталі щодо атаки уточнюються.
Нагадаємо, що у ніч на 14 січня українські дрони повторно прилетіли до Енгельса у Саратовській області на комбінат "Крістал". Напередодні на цій нафтобазі лише закінчили ліквідовувати масштабну тижневу пожежу після попередньої атаки, як роботи російським пожежникам знову додалося.